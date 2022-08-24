Евгений Ройзман задержан 22 августа 2022 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 24 августа 2022 ранним утром в своей квартире был задержан Евгений Ройзман. На месте работают сотрудники Главного Управления по противодействию экстремизму ГУ МВД России совместно с областниками.

Сначала обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана на улице Белинского. В 11:30 он вышел из квартиры в сопровождении силовиков.

Сначала обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана на улице Белинского. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Ничего не скажу. Ничего нового. Меня задержал по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). Возбуждено уголовное дело. Фактически за одну фразу. Я везде ее говорю. Судя по всему меня этапируют в Москву, - это все что успел сказать представителям СМИ Евгений Ройзман.

По данной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ройзмана обвиняют по статье ч.1 ст. 208.3 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это же время проходят обыски в «Фонде Евгения Ройзмана», а также в «Музее Невьянской иконы», который принадлежит бывшему мэру Екатеринбурга. Уже известно, что изъяты краденые иконы, а также визитки иностранных дипломатов.

К музею "Невьянской иконы" приехала Юлия Федотова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не имея статус адвоката, я не могу присутствовать во время обысков, - говорит юрист Юлия Федотова, которая ранее выступала защитником Ройзмана в суде. - Я полагаю, что проведение обысков и прочих мероприятий является незаконным. К административной ответственности он уже привлекался, штрафы мы оплатили. С чем связано его преследование сейчас, мне не понятно, Есть версия, что это из-за интервью с Екатериной Гордеевой. Я бы не стала проводить причинно-следственные связи. Не думаю, что задержание связано с иконами, так как музей Невьянской иконы и «Фонд Ройзмана» работает на легальных основаниях.

Задержание Евгения Ройзмана 24 августа 2022 уже прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.