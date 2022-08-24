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Происшествия24 августа 2022 7:44

Евгений Ройзман прокомментировал свое задержание и обыски

Евгений Ройзман покинул свою квартиру в сопровождении силовиков
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Евгений Ройзман задержан 22 августа 2022 года

Евгений Ройзман задержан 22 августа 2022 года

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 24 августа 2022 ранним утром в своей квартире был задержан Евгений Ройзман. На месте работают сотрудники Главного Управления по противодействию экстремизму ГУ МВД России совместно с областниками.

Сначала обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана на улице Белинского. В 11:30 он вышел из квартиры в сопровождении силовиков.

Сначала обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана на улице Белинского.

Сначала обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана на улице Белинского.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Ничего не скажу. Ничего нового. Меня задержал по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). Возбуждено уголовное дело. Фактически за одну фразу. Я везде ее говорю. Судя по всему меня этапируют в Москву, - это все что успел сказать представителям СМИ Евгений Ройзман.

По данной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ройзмана обвиняют по статье ч.1 ст. 208.3 УК РФ

Ройзмана обвиняют по статье ч.1 ст. 208.3 УК РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это же время проходят обыски в «Фонде Евгения Ройзмана», а также в «Музее Невьянской иконы», который принадлежит бывшему мэру Екатеринбурга. Уже известно, что изъяты краденые иконы, а также визитки иностранных дипломатов.

К музею "Невьянской иконы" приехала Юлия Федотова

К музею "Невьянской иконы" приехала Юлия Федотова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не имея статус адвоката, я не могу присутствовать во время обысков, - говорит юрист Юлия Федотова, которая ранее выступала защитником Ройзмана в суде. - Я полагаю, что проведение обысков и прочих мероприятий является незаконным. К административной ответственности он уже привлекался, штрафы мы оплатили. С чем связано его преследование сейчас, мне не понятно, Есть версия, что это из-за интервью с Екатериной Гордеевой. Я бы не стала проводить причинно-следственные связи. Не думаю, что задержание связано с иконами, так как музей Невьянской иконы и «Фонд Ройзмана» работает на легальных основаниях.

Задержание Евгения Ройзмана 24 августа 2022 уже прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛЗадержали Ройзмана