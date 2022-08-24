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Общество24 августа 2022 8:02

Во время обысков у Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ

В его коллекции оказались контакты посла Швейцарии
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Силовики нагрянули с обысками в квартиру Ройзмана утром 24 августа

Силовики нагрянули с обысками в квартиру Ройзмана утром 24 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обысков в квартире бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Также у бывшего градоначальника нашли визитки с контактами директора польского Музея икон Михала Богуцкого, эстонского общественника Меэлиса Кубитса и посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг.

Силовики нагрянули с обысками в квартиру Евгения Ройзмана в Екатеринбурге утром 24 августа. Мероприятия в рамках дела о дискредитации вооруженных сил России проходят в музее Невьянской иконы и офисе фонда экс-мэра. На месте работают сотрудники федерального и областного Центра «Э». По данным ТАСС, поводом для уголовного дела стал ролик на YouTube. Бывшего градоначальника задержали.