Во время обысков у Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ

Силовики нагрянули с обысками в квартиру Ройзмана утром 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обысков в квартире бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Также у бывшего градоначальника нашли визитки с контактами директора польского Музея икон Михала Богуцкого, эстонского общественника Меэлиса Кубитса и посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг.

Силовики нагрянули с обысками в квартиру Евгения Ройзмана в Екатеринбурге утром 24 августа. Мероприятия в рамках дела о дискредитации вооруженных сил России проходят в музее Невьянской иконы и офисе фонда экс-мэра. На месте работают сотрудники федерального и областного Центра «Э». По данным ТАСС, поводом для уголовного дела стал ролик на YouTube. Бывшего градоначальника задержали.