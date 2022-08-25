Евгению Ройзману грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 25 августа, Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ – то есть в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…».

Ему грозит до трех лет лишения свободы. Задержали Евгения Ройзмана у него дома в среду утром. После этого силовики провели обыски в его квартире, в подземном паркинге, в «фонде Ройзмана» и в музее «Невьянская икона». Следователь настаивал на том, чтобы на время следствия и суда на Евгения Ройзмана наложили запрет определенных действий. В итоге судья наложил данную санкцию на Ройзмана, но не полностью.

В момент оглашения решения суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ходатайство следователя удовлетворить частично, - объявили на заседании. - Назначить Ройзману запрет определенных действий, запретив посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, использовать средства связи, за исключением связи с адвокатом, и чрезвычайных звонков.

После заседания Евгения Ройзмана отвезли в отдел полиции №7, чтобы уладить формальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот просьбу следствия запретить Ройзману выходить из дома с 00.00 до 23.59, то есть фактически лишь одну минуту в день, суд отклонил.

- Предложенный период времени не отвечает соразмерности, - сказала судья.

После оглашения решения Евгения Ройзмана отвезли в отдел полиции №7 для того, чтобы уладить формальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгения Ройзмана не будут этапировать в Москву для избрания меры пресечения

Судебное заседание в уральской столице назначили на 25 августа (Подробнее)

В Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана

Ему вменяют статью о дискредитации ВС России (Подробнее)

Евгений Куйвашев высказался о задержании Евгения Ройзмана

Губернатор отметил, что у них с экс-мэром непростые отношения (Подробнее)

Евгений Ройзман прокомментировал свое задержание и обыски

Евгений Ройзман покинул свою квартиру в сопровождении силовиков (Подробнее)