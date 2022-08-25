Евгению Ройзману грозит до трех лет лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, 25 августа, Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ – то есть в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…».
Ему грозит до трех лет лишения свободы. Задержали Евгения Ройзмана у него дома в среду утром. После этого силовики провели обыски в его квартире, в подземном паркинге, в «фонде Ройзмана» и в музее «Невьянская икона». Следователь настаивал на том, чтобы на время следствия и суда на Евгения Ройзмана наложили запрет определенных действий. В итоге судья наложил данную санкцию на Ройзмана, но не полностью.
В момент оглашения решения суда.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Ходатайство следователя удовлетворить частично, - объявили на заседании. - Назначить Ройзману запрет определенных действий, запретив посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, использовать средства связи, за исключением связи с адвокатом, и чрезвычайных звонков.
После заседания Евгения Ройзмана отвезли в отдел полиции №7, чтобы уладить формальности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А вот просьбу следствия запретить Ройзману выходить из дома с 00.00 до 23.59, то есть фактически лишь одну минуту в день, суд отклонил.
- Предложенный период времени не отвечает соразмерности, - сказала судья.
После оглашения решения Евгения Ройзмана отвезли в отдел полиции №7 для того, чтобы уладить формальности.
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