Евгения Ройзмана в наручниках доставили к зданию Верх-Исетского суда

Евгения Ройзмана задержали по обвинению в дискредитации ВС России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день все внимание Екатеринбурга, да и России, приковано к личности экс-мэра города Евгения Ройзмана. В среду, 24 августа, к нему домой нагрянули сотрудники полиции. После этого прошли обыски у него дома, в подземном паркинге, в музее «Невьянская икона» и в фонде Ройзмана. Его обвиняют в дискредитации ВС России. Ройзману грозит до трех лет лишения свободы. Минувшую ночь он провел в изоляторе временного содержания, а днем его доставили в Верх-Исетский районный суд для того, чтобы избрать меру пресечения.

В 13.00 у здания Верх-Исетского районного суда уже дежурили бойцы ОМОН и сотрудники полиции.

Отметим, что ранее утром появилась информация о том, что Ройзмана не будут лишать свободы на время суда - ограничатся лишь запретом определенных действий. В 13.15 Евгения Ройзмана под конвоем вывели из машины и завели в здание суда. Он был одет в розовую футболку и нес на плече разноцветный рюкзак.

В 13.15 Ройзмана привезли к зданию Верх-Исетского районного суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Само заседание началось лишь в пятом часу дня. В зал суда Евгения Ройзмана проводил сотрудник полиции, скованный с ним вместе наручниками.

В зале суда Евгений Ройзман высказался о своем задержании. Он похвалил ИВС, где провел ночь, за вежливость сотрудников, заявил, что не собирается уезжать из страны и философски порассуждал о ценности свободы.

Евгений Ройзман в зале суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Евгений Вадимович, как ночь провели?

- Да нормально. А вы как провели? И я так же провел.

- Допрос долго длился?

- Наверное долго. Меня приняли в 11 часов (24 августа, - Прим. Ред.). Меня не о чем допрашивать. Я не поставил ни одной подписи. Не о чем меня спрашивать.

- Если вам вместо ареста изберут «ограничение определенных действий», вы будете продолжать высказываться в Сети после решения суда?

- По обстановке. Я готов к любому решению.

- Не рассматриваете вариант уехать из страны?

- Я не рассматривал этот вариант.

- Как вам в ИВС?

- После советского времени разница большая (в молодости Евгений Ройзман был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, - Прим. Ред.). Ну и хочу сказать, что уровень ИВС, такой отменно вежливый. Причем не только со мной а в принципе.

Предыдущую ночь Евгений Ройзман провел в ИВС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователь попросил закрыть суд, но ему отказали. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов возразил против ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Он попросил приобщить к делу характеристику на Ройзмана от ряда известных людей

Следователь отметил, что Ройзман был допрошен в качестве подозреваемого и добавил, что избрание меры более мягкой, чем запрет определенных действий, будет нецелесообразным. Так, полиция попросила суд запретить Евгению Ройзману посещать публичные места и мероприятия, а также пользоваться Интернетом, кроме экстренных случаев и моментов, когда ему нужно оказание медицинской помощи.

Также полиция попросила запретить Ройзману общение с посторонними без письменного разрешения следователя. Следователь попросил назначить экс-мэру запрет определенных действий до 29 сентября.

В итоге суд удовлетворил просьбу следствия лишь частично. Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, использовать средства связи, за исключением связи с адвокатом, и чрезвычайных звонков. А вот просьбу следствия запретить Ройзману выходить из дома с 00.00 до 23.59, то есть фактически лишь одну минуту в день, суд отклонил.

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