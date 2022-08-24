Евгения Ройзмана не будут этапировать в Москву для избрания меры пресечения

Судебное заседание в уральской столице назначили на 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меру пресечения экс-мэру уральской столицы Евгению Ройзману будут избирать в Екатеринбурге, политика не будут этапировать в Москву, как предполагалось ранее.

- Меру пресечения Евгению Ройзману изберут 25 августа в Екатеринбурге, в Москву для этого его доставлять не будут, других подробностей о деле я сообщить не могу из-за подписки о неразглашении, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов.

Напомним, 24 августа 2022 года силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала обыски проходили в квартире Евгения Ройзмана на улице Белинского. В 11:30 он вышел из квартиры в сопровождении силовиков.

- Ничего не скажу. Ничего нового. Меня задержал по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). Возбуждено уголовное дело. Фактически за одну фразу. Я везде ее говорю. Судя по всему меня этапируют в Москву, - это все что успел сказать представителям СМИ Евгений Ройзман.

Оперативные действия продолжились в музее «Невьянская икона», расположенном в том же здании, что и квартира Ройзмана. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о задержании и об обысках известного политика и общественного деятеля.

Кстати, задержание Евгения Ройзмана уже прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.