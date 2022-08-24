Евгения Ройзмана доставят в Москву по делу о дискредитации армии

Обыски прошли в квартире оппозиционера и музее «Невьянская икона» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Москвы выступила с официальным заявлением по делу Евгения Ройзмана, которого задержали утром 24 августа. В скором времени его доставят в Москву, где изберут меру пресечения. Бывший мэр является подозреваемым по делу о дискредитации вооруженных сил России. Сейчас Евгений Ройзман находится на допросе в главном следственном управлении свердловского главка полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

В заявлении министерства отмечается, что Ройзман уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС России. Он был трижды оштрафован на 50 тысяч рублей.

- Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан, - говорится в заявлении МВД.

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что обыски прошли в квартире Ройзмана, музее «Невьянская икона» и подземном паркинге.

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