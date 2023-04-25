Иноагенту грозит срок за стрим на YouTube Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела по статье 280.3 о публичной дискредитации ВС России в отношении Евгения Ройзмана*. В конце августа прошлого года в квартиру бывшего мэра нагрянули силовики в масках. Как позже стало известно, уголовное дело было возбуждено полицией Москвы. Поводом для этого стал стрим на Youtube, в котором речь шла об СВО.

25 числа Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться Интернетом, получать корреспонденцию, общаться со свидетелями. Примечательно, что в начале марта оппозиционер был арестован на 14 суток из-за репоста видео ФБК**.

Государственный обвинитель отметил, что Ройзман* уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии.

Следствие по делу длилось около полугода Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ройзман* решил путём съемкой на видеохостинге Youtube дискредитировать вооруженные силы России. Ройзман, будучи осведомлённым о проведении СВО, желая дестабилизировать общественную обстановку формированием негативного образа о ВС РФ. Ройзман*, понимая, что вызовет широкий общественный резонанс, находясь в помещении благотворительного фонда, разместил на видеохостинге Youtube информацию. Согласно заключению экспертов, содержащую дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации.

Ройзман* свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. Но решил не высказывать свою позицию до предоставления всех доказательств обвинения. Его адвокаты также воздержались от заявлений. Ожидается, что со стороны обвинения допросят шесть свидетелей.

Известно, что разрешение на обыски в фонде и квартире Ройзмана* выдал Таганский суд Москвы. Среди доказательств вину: рапорты, показания свидетелей, экспертизы и письма.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.