Евгения Ройзмана судят за критику ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной этого года общественника и политика Евгения Ройзмана трижды штрафовали по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ на общую сумму 150 тысяч рублей. После этого ему присудили 85 тысяч рублей за неуважение к власти, но выводов бывший президент фонда «Город без наркотиков» не сделал.

За видеозапись в Интернете в августе на Ройзмана завели уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», по которой политику грозило до трех лет лишения свободы.

ОН ДОЛГО ГЛУМИЛСЯ

В 6 часов утра 24 августа к Евгению Ройзману в квартиру на улице Энгельса пришли сотрудники федерального Центра противодействия экстремизму вместе с областными коллегами. Несколько часов силовики проводили в квартире Ройзмана обыски. Адвоката Владислава Идамжапова все это время в помещение не впускали, хотя он предпринимал несколько попыток попасть в квартиру. Защитник сказал, что будет добиваться признания обысков незаконными.

Евгений Ройзман после обысков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это же время сотрудники органов внутренних дел проводили обыски в Музее Невьянской иконы по этому же адресу и в помещениях Фонда Ройзмана на Красноармейской, 20. Ближе к полудню Ройзмана вывели из здания, после чего обыски продолжились в его присутствии в гараже.

По итогам всех следственных действий силовики изъяли компьютерную технику. В квартире бывшего мэра Екатеринбурга оказались визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Игоря Смешко.

В это время известные уральцы стали высказываться по поводу задержания Ройзмана. Так, небольшое видеообращение записал его давний оппонент - губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

- У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит.

Вполне ожидаемо к ситуации подключился телеведущий Владимир Соловьев, который давно подключился к повестке Екатеринбурга. Он, опережая события, заявил, что история с Ройзманом пока закончилась.

Политик попал под уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он долго глумился, думал, что ему все можно. Ему грозит до 10 лет за фейки о российских солдатах. На кадрах задержания держится спокойно, уверенно. Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени, - отметил телеведущий.

Во второй половине дня Евгения Ройзмана повезли на допрос в Следственный комитет. По пути в следственное управление ГУ МВД по Свердловской области политик объяснил, что задержание связано с его громкими заявлениями о ситуации на Украине.

В это же время появилась информация, что Ройзмана отправят для избрания меры пресечения в Москву, так как на обысках работали федералы. Однако силовики приняли решение избрать меру пресечения в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Ночь Евгений Ройзман провел в изоляторе временного содержания (ИВС).

«МЕНЯ НЕ О ЧЕМ ДОПРАШИВАТЬ»

На следующий день история продолжилась в суде, куда политика привезли около 14 часов, хотя само заседание началось только через два часа. Ройзман впервые подробно рассказал о событиях минувшей ночи. Сидя за решеткой, он ответил на вопросы журналистов.

Ройзману запретили определенные действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Евгений Вадимович, как вы провели ночь в ИВС?

- Да нормально. Вы как провели? И я так же провел.

- Допрос долго длился?

- Наверное, долго. Меня приняли в 11 часов (24 августа. - Прим. ред.). Меня не о чем допрашивать. Я не поставил ни одной подписи. Не о чем меня спрашивать. То, что я говорил, я знаю. Я от этого не отказываюсь.

- Если вам вместо ареста изберут «ограничение определенных действий», вы будете продолжать высказываться после решения суда?

- Слушай, ты же уступаешь дорогу автобусу не потому, что ты вежливый? По обстановке буду смотреть. Я готов к любому решению.

- Не рассматриваете вариант уехать из страны?

- Я не рассматривал этот вариант. Не могут же меня из моей страны выдворить?

- Как вам в ИВС?

- После советской власти разница большая. Ну и хочу сказать, что уровень ИВС такой отменно вежливый. Причем не только со мной, а в принципе.

Во время судебного заседания у здания суда дежурили бойцы ОМОНа и сотрудники полиции.

Ройзмана в суде защищает Владислав Идамжапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИГОВОР

Следователь на заседании попросил закрыть суд, однако ему отказали. После этого адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов возразил против ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Он попросил приобщить к делу характеристику на Ройзмана от ряда известных людей.

Следователь отметил, что политик был допрошен в качестве подозреваемого, и добавил, что избрание меры более мягкой, чем запрет определенных действий, будет нецелесообразным. Так, полиция попросила суд запретить Евгению Ройзману посещать публичные места и мероприятия, а также пользоваться Интернетом, кроме экстренных случаев и моментов, когда ему нужно оказание медицинской помощи.

Также полиция попросила запретить бывшему президенту «Города без наркотиков» общение с посторонними без письменного разрешения следователя. Следователь попросил назначить экс-мэру запрет определенных действий до 29 сентября.

После этого судья удалилась на два часа для принятия решения. Оглашение приговора началось в восьмом часу вечера.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить частично.

- Назначить Ройзману запрет определенных действий, - сказала судья.

Политику запретили посещать публичные места, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, использовать средства связи, за исключением связи с адвокатом и чрезвычайных звонков.

Евгения Ройзмана отпустили домой прямо в зале суда.

Андрей Кабанов (справа) за сутки до меры пресечения сказал, что Ройзмана отпустят домой. Фото: радио "Комсомольская правда"

СКАЗАНО

Андрей Кабанов, бывший вице-президент фонда «Город без наркотиков»

- Это должно было случиться кучу времени назад. Этот человек поносит мою Родину. Этот человек издевается над нашими солдатами. Я считаю, что он является агентом спецслужб, и наших, и иностранных.

Евгений Маленкин, общественный деятель, бывший вице-президент фонда «Город без наркотиков»

- Человек просто мечтал о такой развязке. К административной ответственности тебя привлекли, оштрафовали, второй раз предупредили, не заплывай за буйки, ты переходишь красную черту. Каждый раз все эти события сопровождались пиаром, хайпом. Третий раз привлекли к административной ответственности. Сейчас развязка очевидна. Это точно не политическая расправа, это 100 %, это не заказное дело.

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