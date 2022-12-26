Трагедия произошла 26 декабря. Фото: скриншот видео

Силовики опубликовали видео из квартиры в Екатеринбурге, в которой мать убила троих детей. Трагедия произошла 26 декабря в одной из квартир дома №68 на улице Бажова.

Силовики официально прокомментировали инцидент: следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

На опубликованных кадрах специалисты СК и полицейские составляют протоколы о происшествии и проводят осмотр жилого помещения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, двух мальчиков 10 и 15 лет, а также их полугодовалую сестру женщина задушила проводом.

Вскоре в СМИ попали фотографии двух писем, автором которых якобы является мать погибших детей. В нем она пытается объяснить близким людям причину случившегося - якобы в ее семью вселились бесы. Писем два. Первое письмо предположительно обращено к ее супругу.

«Когда ты молился тогда ночью в тебя водворился Сатана упавший с небес. Ты сатана во плоти, - обращается женщина к супругу в письме, опубликованном изданием SHOT в телеграмм-канале. - Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и (имя старшего сына)».

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