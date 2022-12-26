На месте трагедии работают полицейские, СКР и прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики прокомментировали трагедию, которая произошла в одном из многоквартирных домов в ЖК «Бажовский» по улице Бажова в Екатеринбурге 26 декабря 2022 года в половине третьего дня. Мать задушила троих детей в собственной квартире – погибли сыновья 10 и 15 лет, а также дочка, которой не было и года.

Силовики официально прокомментировали трагедии. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбуждил уголовное дело по часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

На месте трагедии работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики областного Следственного комитета и отдела криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в городе Екатеринбург Главного управления криминалистики СК России, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Для осмотра места трагедии используется современная криминалистическая техника, чтобы зафиксировать следы совершенного убийства и для последующего назначения экспертиз. Изучается вся информация о семье, где произошла трагедия. Сейчас выясняются причины тройного убийства.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на месте ЧП работает группа оперативников уголовного розыска полиции.

Этаж оцепили силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство, также сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход. Кроме того, выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашими коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери 1985 г.р., находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены, - рассказывает полковник Горелых.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, расследование уголовного дела прокуратура взяли на контроль. На место ЧП выезжал прокурор Свердловской области Борис Крылов, чтобы лично координировать действия сотрудников правоохранительных органов.

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