ЧП произошло практически в самом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, в понедельник, 26 декабря, ЧП произошло в Екатеринбурге на улице Бажова. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, женщина убила трех своих детей. В настоящий момент к месту ЧП прибыли сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства происшествия выясняются.

- Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробности личности женщины пока устанавливаются. В частности, пока не известно, кем она работала. Как рассказали соседи, живет женщина на одном из верхних этажей высотного дома. Сейчас весь этаж находится в оцеплении. Дальше лифтов журналистов не пускают. По предварительной информации, в квартире работают криминалисты Следственного комитета России.

Этаж, на котором произошло ЧП, сейчас находится в оцеплении Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорят, что погибли трое детей. Два сына, одному из которых около 15 лет, а другому около 10, а также их сестра. Ей примерно пять месяцев было, - рассказали «КП-Екатеринбург» жильцы дома.

На месте происшествия дежурят сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также предварительно стало известно, как именно были убиты дети. По неподтвержденной информации, женщина задушила их проводом.

- Отец детей - бывший силовик. Работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад вышел на пенсию, - рассказывают знакомые семьи.

Первые кадры, на которых можно увидеть квартиру, в которой погибли дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам соседей, в субботу, 24 декабря, в квартире громко играла музыка. Из-за этого соседи ходили к ним разбираться, просили сделать потише. Помимо этого в выходные из квартиры доносились молитвы.

- Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно, - рассказывает жилец дома. - А еще мы слышали, будто один из мальчиков кричит: «Я жить хочу! Я не хочу умирать!»

ЧП случилось на одном из верхних этажей дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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