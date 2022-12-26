ЧП произошло практически в самом центре Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По предварительной информации, в понедельник, 26 декабря, ЧП произошло в Екатеринбурге на улице Бажова. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, женщина убила трех своих детей. В настоящий момент к месту ЧП прибыли сотрудники полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Обстоятельства происшествия выясняются.
- Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подробности личности женщины пока устанавливаются. В частности, пока не известно, кем она работала. Как рассказали соседи, живет женщина на одном из верхних этажей высотного дома. Сейчас весь этаж находится в оцеплении. Дальше лифтов журналистов не пускают. По предварительной информации, в квартире работают криминалисты Следственного комитета России.
Этаж, на котором произошло ЧП, сейчас находится в оцеплении
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Говорят, что погибли трое детей. Два сына, одному из которых около 15 лет, а другому около 10, а также их сестра. Ей примерно пять месяцев было, - рассказали «КП-Екатеринбург» жильцы дома.
На месте происшествия дежурят сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также предварительно стало известно, как именно были убиты дети. По неподтвержденной информации, женщина задушила их проводом.
- Отец детей - бывший силовик. Работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад вышел на пенсию, - рассказывают знакомые семьи.
Первые кадры, на которых можно увидеть квартиру, в которой погибли дети
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам соседей, в субботу, 24 декабря, в квартире громко играла музыка. Из-за этого соседи ходили к ним разбираться, просили сделать потише. Помимо этого в выходные из квартиры доносились молитвы.
- Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно, - рассказывает жилец дома. - А еще мы слышали, будто один из мальчиков кричит: «Я жить хочу! Я не хочу умирать!»
ЧП случилось на одном из верхних этажей дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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