В Екатеринбурге мать убила троих детей: что известно 26 декабря 2022

Дом, где произошла трагедия, расположен в центральной части Екатеринбурга
Фото: Олег ГАЛИМОВ
26 декабря 2022 года в Екатеринбурге в доме по улице Бажова мать убила троих детей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.
- Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.
Семья проживала в многоэтажке по улице Бажова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас на месте трагедии работают криминалисты Следственного комитета. Этаж в многоквартирном доме оцеплен.
По информации «КП-Екатеринбург», старшему сыну было 15 лет, среднему – 10 лет, а младшей дочке – всего пять месяцев. Старшие братья учились в одной из школ Октябрьского района.
Сейчас в доме работает бригада криминалистов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ничего не предвещало трагедии, потому что семья считалась благополучной. Оба родителя в семье – работающие. Не так давно семья переехала в Екатеринбург из Калуги.
Сейчас стражи порядка опрашивают соседей. На месте работает начальник районного следственного отдела.
По предварительной информации, женщина задушила детей проводом. Как рассказал «КП-Екатеринбург» родственник семьи, отец детей – бывший силовик, он работал в структуре, которая отвечает за незаконный оборот наркотиков. Три года назад он вышел на пенсию.
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