В Екатеринбурге мать убила троих детей: что известно 26 декабря 2022

Дом, где произошла трагедия, расположен в центральной части Екатеринбурга Фото: Олег ГАЛИМОВ

26 декабря 2022 года в Екатеринбурге в доме по улице Бажова мать убила троих детей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.

- Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

Семья проживала в многоэтажке по улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте трагедии работают криминалисты Следственного комитета. Этаж в многоквартирном доме оцеплен.

По информации «КП-Екатеринбург», старшему сыну было 15 лет, среднему – 10 лет, а младшей дочке – всего пять месяцев. Старшие братья учились в одной из школ Октябрьского района.

Сейчас в доме работает бригада криминалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ничего не предвещало трагедии, потому что семья считалась благополучной. Оба родителя в семье – работающие. Не так давно семья переехала в Екатеринбург из Калуги.

Сейчас стражи порядка опрашивают соседей. На месте работает начальник районного следственного отдела.

По предварительной информации, женщина задушила детей проводом. Как рассказал «КП-Екатеринбург» родственник семьи, отец детей – бывший силовик, он работал в структуре, которая отвечает за незаконный оборот наркотиков. Три года назад он вышел на пенсию.

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