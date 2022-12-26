Трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соседи рассказали «КП-Екатеринбург» странные детали из жизни семьи, где мать убила троих детей. Жертвами женщины стали сыновья 15 и 10 лет, а также дочка, который было меньше года.

Тревожный сигнал о трагедии поступил в органы правопорядка 26 декабря в 14:37. Перед этим из злополучной квартиры слышались громкие крики детей с просьбой не убивать их. Но мать жестоко расправилась с собственными детьми при помощи провода.

Тем временем, по словам соседей, в поведении семьи наблюдались странности. В минувшие выходные из квартиры доносилась громкая молитва.

На этаже, где произошла трагедия, работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно, - рассказал сосед, проживающее на этом же этаже.

Ранее соседка, проживающая этажом выше, поведала «КП-Екатеринбург» о том, что 24 декабря, то есть, в минувшую субботу, просила семью вести себя потише, так как в квартире громко пели караоке.

Сейчас на месте трагедии работают силовики. Этаж, где убиты трое детей, оцеплен.

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