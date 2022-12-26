Трагедия произошла в доме на улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии, случившейся в понедельник, 26 декабря, в жилом доме на улице Бажова в Екатеринбурге. По предварительным данным, мать убила трех своих детей - двух сыновей 10 и 15 лет, а также полугодовалую дочку. Соседи семьи рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что происходило в квартире незадолго до происшествия.

- У них 24 декабря громко играла музыка - караоке. К ним разбираться соседи из-за этого ходили, чтобы сделали потише, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель дома.

Также, по словам жильцов дома, в момент трагедии из квартиры доносились крики.

- Мы слышали крики, будто от одного из мальчиков: «Я жить хочу! Я не хочу умирать!», - уточнили жильцы дома.

В выходные соседи также слышали молитвы из квартиры семьи:

- Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно, - рассказывает жилец дома

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