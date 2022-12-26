Появились фото с места убийства троих детей в Екатеринбурге

Этаж, на котором произошло ЧП, оцеплен сотрудниками полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 декабря, на улице Бажова произошло ЧП. По предварительной информации, в одной из квартир высотного жилого здания мать убила трех своих детей. К половине пятого часа дня на месте происшествия уже работают сотрудники полиции и Следственного комитета России.

- Говорят, она задушила их проводом, - рассказывают «КП-Екатеринбург» жильцы дома. - Там жили мальчики 10 и 15 лет, а также полугодовалая девочка

Корреспонденты «Комсомольской правды» получили первые фотографии с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, тела детей были обнаружены в одной из квартир высотного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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