Сейчас на месте трагедии работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мать убила троих детей в собственной квартире в доме по улице Бажова. Трагедия произошла днем в понедельник, 26 декабря 2022 года. По информации «КП-Екатеринбург», женщина задушила сыновей 10 и 15 лет, а также дочку, который не было и года, проводом, после упала на их тела.

По словам соседей, которые поговорили с «КП-Екатеринбург», эта семья несколько лет назад переехала в Екатеринбург из Калуги. Глава семьи – силовик в отставке, мать работала в одном из государственных учреждений. Со стороны органов власти никаких нареканий, по предварительной информации, по отношению к семье не было. А вот соседи не раз жаловались на поведение взрослых, проживающих в этой квартире.

Последний шумный инцидент произошел буквально на днях – 24 декабря. На семью пожаловались соседи сверху.

- У них громко играло караоке. Моя соседка живет над ними. Ходила к ним разбиралась. Просила вести себя потише, - рассказывает одна из жительниц дома, где произошла трагедия.

Перед гибелью соседи также слышали, что дети в квартире сильно кричали, просили мать не убивать их, но спастись им не удалось.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Силовики опрашивают соседей, осматривают место убийства.

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