Трагедия произошла в доме на улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах гибели трех детей в квартире на улице Бажова. По предварительной информации, двух мальчиков 10 и 15 лет, а также их полугодовалую сестру убила мать - задушила проводом.

Между тем в СМИ попали фотографии двух писем, автором которых якобы является мать погибших детей. В нем она пытается объяснить близким людям причину случившегося - якобы в ее семью вселились бесы. Писем два. Первое письмо предположительно обращено к ее супругу.

«Когда ты молился тогда ночью в тебя водворился Сатана упавший с небес. Ты сатана во плоти, - обращается женщина к супругу в письме, опубликованном изданием SHOT в телеграмм-канале. - Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и (имя старшего сына)»

Письмо, предположительно написанное подозреваемой в убийстве детей женщиной Фото: SHOT, t.me/shot_shot

Также в письме женщина указывает, что ее младший сын поражен гордыней, а ее дочь «укусил змей искуситель Евы»:

«Я это сама видела, я тебе еще тогда сказала, что подумала, что она умерла, - пишет подозреваемая в убийстве. - Если они остались бы с тобой сатаной во плоти судьба у них была бы страшна. Я сделала это ради спасения наших детей. Портал в ад в нашей квартире»

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета России Фото: Олег ГАЛИМОВ

В письме подозреваемая рассказывает, якобы старший сын ушел добровольно, так как «Он хочет в рай, а не в ад». Младшие же дети якобы погибли во сне. Судя по тексту, женщина не думала, что сама переживет случившееся. Во втором письме, обращенном к двум близким людям, она пишет:

«Я помылась можно не мыть. Друзей моих на похороны не зовите». Добавим, что подозреваемая мать детей выжила. Ее отправили на экспертизу в наркодиспансер. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео из дома, в котором мать убила троих детей в Екатеринбурге

Сотрудники полиции и Следственного комитета работают на месте происшествия (Подробнее)

«Вселились бесы»: в Екатеринбурге мать убила троих детей

В Екатеринбурге мать убила троих детей (Подробнее)