Появилось видео из дома, в котором мать убила троих детей в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более малолетних» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 декабря, стало известно о трагедии, случившейся в одной из квартир дома №68 на улице Бажова. По предварительной информации, мать убила троих детей - двух сыновей 10 и 15 лет, а также 5-месячную дочь. В распоряжении «КП-Екатеринбург» оказались кадры видео из дома, где случилось ЧП.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство двух и более малолетних» (ч.2, ст.105 УК РФ), - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции проводят опрос соседей и собственника квартиры, где произошло убийство.

- Сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Кроме того, выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства.

На контроль ход расследования уголовного дела взял прокурор Свердловской области Борис Крылов.

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