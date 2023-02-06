«Они растягивают гуманитарку, как в блокаду Ленинграда»: жительница Екатеринбурга о помощи жителям Донбасса

Добровольцы везут в город горячую еду и запасы питания для местных жителей. Фото: пресс-служба гуманитарной миссии «Пища жизни»

2 февраля, дорога на Северодонецк. По пыльной дороге едет автомобиль гуманитарной миссии России «Пища жизни». Добровольцы везут в город горячую еду и запасы питания для местных жителей. За рулем молодая бойкая девушка с приветливой улыбкой и горящим взглядом.

- На блокпостах она вызывает улыбку военных, поскольку суровые парни не ожидают увидеть за рулем молодую девушку с косами и задорной речью. Водителем Лариса работает месяца 4-5, она реальная героиня. Она отвечает за лагерь в отсутствие руководителя миссии Валерия Долгополова. Она - человек, которого любят все: взрослые, дети, волонтеры, жители Донбасса, - отзываются о екатеринбурженке представители российского штаба «Пища жизни».

2 февраля команда с 5 утра начала работу на благотворительной пекарне. Фото: пресс-служба гуманитарной миссии «Пища жизни»

Лариса Садыкова находится неотрывно на Донбассе уже 150 дней. Вместе с мужем Фагимом они приехали сюда весной 2022 года на пару недель по зову сердца. Теперь Фагим приезжает, когда есть возможность взять отпуск на работе, а Лариса поселилась здесь основательно, чтобы помогать людям.

«Я НЕ ОТВАЖНАЯ, Я ДЕЛАЮ, ЧТО НУЖНО»

2 февраля команда с 5 утра начала работу на благотворительной пекарне. Две печи, 250-литровый тестомес и 20 тонн муки подарили миссии бизнесмены из России 31 декабря 2022 года. Теперь миссия постоянно снабжает жителей Донбасса свежей сдобой и хлебом.

Из-за морозов выходят из строя трубы, поэтому люди остаются без воды. Фото: пресс-служба гуманитарной миссии «Пища жизни»

После нескольких часов готовки булочки с кунжутом упаковывают в коробки, рядом термосы с пюре и гуляшом. Часть передается беженцам в пункты временного размещения. Лариса следит за погрузкой еды в микроавтобус.

- Я не отважная, я просто делаю то, что нужно сделать. Везу еду в Северодонецк, где люди мерзнут, голодают, - рассказывает Лариса, сидя за рулем. Ее авто не раз попадало в передряги: лобовое стекло все в трещинах. Но девушка спокойно и уверенно крутит баранку. - У них нет света, электричества. Даже если у них есть горелки, газ быстро заканчивается, а сменные баллоны надо покупать. Когда мы приезжаем – сердце кровью обливается. Снег идет, а люди стоят у пункта выдачи в ожидании и мерзнут. Когда мы открываем нашу еду, идет пар и у них в эту минуту слезы на глаза наворачиваются. Потому что они наконец-то попробуют горячую еду.

Добровольцы везут в город горячую еду и запасы питания для местных жителей. Фото: пресс-служба гуманитарной миссии «Пища жизни»

«СПАСИБО, ЧТО НЕ БРОСАЕТЕ»

Сейчас город активно застраивают, но северодончане не могут жить полноценно: из-за морозов выходят из строя трубы, поэтому люди остаются без воды, а отопление и вовсе пока не подключили.

У пункта выдачи гуманитарной помощи ждет не меньше сотни горожан. В этот день из рук добровольцев они получат порции пюре с гуляшом, хлеб, бананы. Детям волонтеры привезли яркие красочные книжки.

- Думаю, они все будут счастливы. Мы обычно возим суп, но пюре с гуляшом для них просто как праздник, и они очень ждут, когда мы его приготовим, - делится предвкушением встречи Лариса.

В этот день «Пища жизни» раздали 1400 порций горячего питания и хлеба. Фото: пресс-служба гуманитарной миссии «Пища жизни»

В этот день «Пища жизни» раздали 1400 порций горячего питания и хлеба. Напоследок 99-летняя бабушка Женя благодарит ребят словами: «Спасибо, что не бросаете», и команда снова садится в автомобиль и едет по дорогам Донбасса в свой лагерь.

Возвращаться Лариса Садыкова в Екатеринбург пока не собирается.

У пункта выдачи гуманитарной помощи ждет не меньше сотни горожан. В этот день из рук добровольцев они получат порции пюре с гуляшом, хлеб, бананы. Фото: пресс-служба гуманитарной миссии «Пища жизни»

- Вчера звонила одна наша волонтер из Рубежного. Раньше мы туда выезжали, теперь из-за боевых действий нас туда не пускают. У них долго не было связи, но вчера ей удалось с нами связаться, - говорит Лариса Садыкова. - Говорит, что у них постоянно случаются взрывы, прилеты. Рассказывает, что они растягивают гуманитарку «как в блокаду Ленинграда». Это очень тяжело слышать. Еще она рассказала, что люди в любую погоду и при любых обстоятельствах выходили на улицу и стояли у пункта выдачи часами. Она каждый день объясняла, что волонтеры не приедут, но люди приходили. И так продолжалось несколько недель. Они нуждаются в нас физически и эмоционально…

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