Акция #МЫВМЕСТЕ в Екатеринбурге и Свердловской области 2022: как присоединиться, как обратиться

Сейчас волонтеры #МыВместе активно помогают семьям мобилизованных и участников СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция взаимопомощи #МыВместе продолжает действовать в Екатеринбурге и Свердловской области. Всероссийская акция #МыВместе была придумана во время самоизоляции в пандемию COVID-19. Сейчас волонтеры #МыВместе активно помогают семьям мобилизованных и участников СВО, в том числе тем, кто был мобилизован по ошибке. Долгое время #МыВместе протягивают руку помощи жителям ДНР и ЛНР, переселенцам, людям, оказавшимся в критических ситуациях, детям и старикам.

Желающие могут получить бесплатные юридическую, психологическую помощь, помощь волонтеров-педагогов, а также поговорить о проблемах со специалистами по телефонам горячей линии.

Время показало, что акция #МыВместе важна не только для тех, кому требуется помощь, но и тем, кто желает дарить добро другим людям. Жители Екатеринбурга и Свердловской области могут участвовать в акции #МыВместе, позвонив специалистам по телефону или обратиться лично.

#МыВместе на Урале: как и кому помогаем

На сайте акции вы можете выбрать сферу, где могли бы проявить себя как волонтер или получить помощь от специалистов. Сейчас это:

- Программа длительного сопровождения семей военнослужащих https://мывместе.рф/opeka

- Детская помощь военнослужащим, когда ребята пишут письма, делают поделки и снимают видео для бойцов СВО https://мывместе.рф/children

- Неправомерная мобилизация https://t.me/Ask_Metelev_Bot

- Помощь переселенцам, когда беженцев возвращают к обычной жизни https://мывместе.рф/refugee

- Гуманитарная помощь жителям ДНР и ЛНР https://мывместе.рф/humanitarian

- Выездные гуманитарные миссии от специалистов разных областей в ДНР и ЛНР https://мывместе.рф/helpdonbass

- Программа опеки над домашними животными мобилизованных https://iamfreefund.online/bud-kak-doma-murzik

Желающие могут получить бесплатные юридическую, психологическую помощь, помощь волонтеров-педагогов, а также поговорить о проблемах со специалистами по телефонам горячей линии Фото: Иван МАКЕЕВ

- Финансовая поддержка бойцов и жителей ДНР и ЛНР, в том числе экипировкой https://pobeda.onf.ru/

- Программа бесплатного обмена своими возможностями https://мывместе.рф/vzaimno

- Юридическая помощь https://мывместе.рф/need-help/legal

- Психологическая помощь https://мывместе.рф/need-help/psychologie

- Помощь детям с уроками https://мывместе.рф/#rec501092969

#МыВместе в Екатеринбурге и Свердловской области: как присоединиться

Основа движения #МыВместе - это неравнодушные люди, которые готовы предлагать другим время и профессиональные знания тем, кто в этом сейчас нуждается. В пандемию к акции присоединилось 3500 свердловских волонтеров. Чтобы стать волонтером #МыВместе в Екатеринбурге, нужно:

- Зайти на сайт акции https://мывместе.рф/

- Выбрать сферу, где вы могли бы проявить себя. Это может быть неправомерная мобилизация в Свердловской области https://t.me/Ask_Metelev_Bot, программа длительного сопровождения семей военнослужащих https://мывместе.рф/opeka или добрая мастерская "Мы рядом" https://мывместе.рф/children#rec501617192

- Заполнить предложенную форму для обратной связи, если вы хотите стать волонтером, или внести пожерствование для акции по сбору средств

- Обратиться в Дом добровольцев Свердловской области лично.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, телефон ситуационного центра Дома добровольцев 8 (343) 382-23-77 (круглосуточно).

Ответственный: Дайнес Евгений Анатольевич, Заместитель Директора ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», руководитель Дома добровольцев Свердловской область, daynes91@mail.ru

Дом добровольцев собирает медпринадлежности и средства оказаниям первой медпомощи, такие как жаропонижающие и кровоостанавливающие препараты, гигиенические принадлежности. Также сюда можно пожертвовать вещи для бойцов СВО: балаклавы, носки, термобелье, футболки темных цветов, нижнее белье, спальники, палатки, дождевики, туристические плитки. Для #МыВместе здесь собирают питьевую воды для Донбасса и другую гуманитарную помощь. Если ваш ребенок нарисует для бойцов рисунок или напишет письмо со словами поддержки, его можно отдать специалистам Дома, они переправят послание в зону специальной военной операции.

- Обратиться в офис ОНФ Свердловской области

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, телефон: 8 (343) 350-09-42

Дом добровольцев собирает вещи для военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

#МыВместе в Екатеринбурге: телефоны

Уральцы могут получить помощь в акции #МыВместе тремя способами:

1. Заполнить нужную заявку удаленно на сайте акции https://мывместе.рф/

2. Позвонить на горячую линию 8 800 250 18 59

3. Обратиться в офисы волонтерских организаций, вошедших в акцию от Свердловской области.

В Екатеринбурге акцию #МыВместе поддерживают:

1. Дом добровольцев Свердловской области

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, телефон ситуационного центра Дома добровольцев 8 (343) 382-23-77 (круглосуточно). По телефону уральцы получат консультации, связанные с их проблемами. Волонтеры акции ухаживают за пожилыми уральцами: убирают в их квартирах, закупают необходимую еду и лекарства, готовят пищу.

2. ОНФ Свердловской области

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, телефон: 8 (343) 350-09-42

Мобилизованные и их семьи могут обратиться по телефону 8-800-200-34-11. Официальные лица уральского штаба обещают, что юридическая, психологическая или иная помощь им будет оказана в течение 72 часов.