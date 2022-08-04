«Люди плакали и благодарили»: Уральские волонтеры на Донбассе помянули коллег, погибших от бомбы

В этот раз добровольцы помянули коллег, погибших при исполнении своих волонтерских обязанностей. Фото: пресс-служба НКО «Пища жизни»

Яркий солнечный день, длинный стол с едой для раздачи и еще более длинная очередь из жителей Рубежного, пришедших за гуманитарной помощью. Этот благотворительный обед некоммерческой организации «Пища жизни» ничем не отличался бы от прочих, тех, к каким жители Донбасса привыкли в последние месяцы, если бы на столе не стояла фотография двух парней с черной лентой и гвоздиками.

В этот раз добровольцы помянули коллег, погибших при исполнении своих волонтерских обязанностей. Кирилл и Максим погибли от попадания бомбы в кухню, когда готовились раздавать горячую пищу нуждающимся.

Лариса Садыкова из Екатеринбурга, как может, поддерживает людей, пришедших в этот день на раздачу. Фото: пресс-служба НКО «Пища жизни»

- Это знаковая раздача. Люди, которые приходили, вспоминали этих ребят. Они искренне плакали, - рассказывает со слезами на глазах волонтер Лариса Садыкова из Екатеринбурга. - Люди передавали слова благодарности их семьям за то, что те вырастили таких прекрасных сыновей. И хотя здесь нет никаких денег, никаких возможностей, они собрали небольшую сумму и передали свои пожертвования. Пусть уже посмертно, но они хотели поблагодарить Кирилла и Максима, за то, что те делали.

Кирилл Губарев и Максим Веровский погибли во время обстрела Алчевска киевскими силовиками 16 июля. Они сами были с Донбасса, с Алчевска, и активно помогали организации раздавать горячую пищу и гуманитарную помощь нуждающимся.

Кирилл Губарев и Максим Веровский погибли во время обстрела Алчевска киевскими силовиками 16 июля. Фото: пресс-служба НКО «Пища жизни»

Многие пришедшие на обед в Рубежном не могли сдержать слез, глядя на фотографии добровольцев.

- Кирилл хороший был, добрый. Он помогал мне всегда, заботился. Он с моей дочкой учился. Теперь и дочки нет, и Кирилла нет, - плачет на раздаче бабушка. Близкие женщины отводят ее в сторону.

Многие пришедшие на обед в Рубежном не могли сдержать слез, глядя на фотографии добровольцев. Фото: пресс-служба НКО «Пища жизни»

Лариса Садыкова из Екатеринбурга, как может, поддерживает людей, пришедших в этот день на раздачу. О супругах Садыковых «КП-Екатеринбург» уже рассказывала: уральцы целый месяц жили на Донбассе, помогая нуждающимся.

- По зову сердца мы приехали сюда еще раз. Я чувствую, что быть тут очень нужно. Люди до сих пор находятся здесь без света, без электричества. Люди до сих пор готовят на кострах на улице, собирают дрова. Когда они встречают нас, они говорят, что когда мы приезжаем, они чувствуют, что еще кому-то нужны на этом свете. Здесь я чувствую, что весь свой жизненный опыт, все свои качества, все свои умения я могу приложить с максимальной эффективностью, - поделилась эмоциями Лариса Садыкова.

Разрушения в Рубежном. Фото: пресс-служба НКО «Пища жизни»

В памятный обед волонтеры «Пищи жизни» накормили порядка 1000 жителей Рубежного. Люди могли поесть горячей пищи, получить воду, фрукты и минимальный продуктовый набор.

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