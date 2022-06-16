«В двух метрах от снаряда - песочница»: семья из Екатеринбурга уехала на Донбасс помогать нуждающимся

Вместе с супругой Фагим уехал на Донбасс, чтобы помогать людям, которые остались без крова над головой. Фото: МБОО "Пища Жизни

- Глаз дергался. Ну, а что делать? В какой-то момент понимаешь, что такие события творятся, что не отстоишься уже в стороне, - говорит программист из Екатеринбурга Фагим Садыков.

Вместе с супругой Фагим уехал на Донбасс, чтобы помогать людям, которые остались без крова над головой. Признается, ехать на прифронтовые территории было страшно, ведь до этого у него такого опыта не было.

–Людям настолько плохо и настолько мало тех, кто может им помочь, что уже надо ехать и что-то делать. Стараюсь хотя бы раздачей пищи облегчить существование людей, – объясняет причины поездки Фагим Садыков. - И потом, все-таки не под пули лезешь.

Отряд «Пищи жизни» развернул пункты приготовления горячего питания под Старобельском в селе Веселое и в городе Рубежном. Фото: МБОО "Пища Жизни

ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА

Отряд «Пищи жизни», в который вошла семья Садыковых, развернул пункты приготовления горячего питания в Луганской Народной Республике под Старобельском в селе Веселое и в городе Рубежном. Еще недавно там шли бои. А сейчас это освобожденная территория. Впрочем, местные жители и волонтеры отчетливо слышат взрывы и звуки стрельбы. Редко, но бывают и «прилеты». Это очень страшно…

Фагим наливает стакан чая пожилому мужчине. Мужчина выпивает напиток за секунды, но тут:

- Просто…- растерянно смотрит он на Фагима и пытается оправдаться, почему так торопился.

- Вы еще апельсинку берите, - улыбается Фагим улыбается и дружелюбно протягивает пенсионеру фрукт. Мужчина чувствует поддержку и с облегчением отходит в сторону.

Фагим работает программистом. Фото: МБОО "Пища Жизни"

В некоторых районах иногда включают электричество и подают газ, но чаще всего здесь готовят на кострах. Люди из Рубежного не просят много еды, и торопятся отойти. Они понимают, что еды мало, а за ними еще сотни голодных. Хватить должно всем.

– Люди реагируют очень хорошо, радостно встречают и, главное, понимают, кто мы и зачем здесь. Тут нет полутонов. Или человек голоден или нет. Или о нем есть, кому позаботиться или нет. Или у него есть крыша над головой или нет. Тут нет меряющихся рублями полумер, – делится эмоциями Фагим.

Еще недавнопод Старобельском в селе Веселое и в городе Рубежном шли бои. А сейчас это освобожденная территория. Фото: МБОО "Пища Жизни

–Вопреки традиционному мнению, что готовят женщины, у нас все повара – это мужчины, с санитарными книжками и опытом работы. Надо приготовить тысячи порций, таскать тяжелые кастрюли. Без сильных рук не обойтись, - раскрывает кухню проекта пресс-секретарь отряда Ольга Старостина. – Очень облегчают жизнь сухие смеси, из которых можно быстро приготовить горячие обеды. Даже если нет электричества, нет газа, можно заливать смеси кипятком и получать гороховые супы, пюре и другие блюда, которых голодные люди давно уже не видели.

«БОЖЕНЬКА, ПУСТЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЭТОГО УЖАСА»

Отряд «Пищи жизни» старается помочь жителям Донбасса и простыми беседами. Многим запомнился 8-летний мальчик Коля. Когда он общался с волонтерами, то рассказал, как на днях чудом спасся во время обстрела.

Мальчишка играл на пригорке и вдруг начались «прилеты». Перед Колей была огромная воронка, такая большая, что обежать ее и добраться до бомбоубежища он не успевал. Рядом с Колей бежал неуклюжий дедушка, от старости и потрясений последних месяцев он был уже не в себе. Дедушка случайно толкнул мальчика и тот сорвался в воронку. Коля кубарем скатился в яму: саднило руку и лоб. Коля говорил, что тот неуклюжий дедушка был его спасителем. Через несколько минут на пригорок, где он сидел, прилетел снаряд...

А это Коленька, и он чудом остался жив. Фото: МБОО "Пища Жизни"

– «Боженька, боженька, хоть бы этого ужаса не было», – повторяет эту фразу маленький Коля, показывая волонтерам, какую молитву сам придумал. – Когда «бабахает», я ее читаю ночью. И днем иногда. Я ей не учился. Я ее всегда знал. Только я ее читаю, перестает бахать. Только я перестаю, снова начинает, – спокойно объясняет мальчик, а его руки лихорадочно крутят поролоновую обивку подлокотников кресла, на котором ребенок сидит.

Ольга Старостина вспоминает, как с отрядом во время рейда по раздаче продуктовых наборов пришла во двор, в котором лежит неразорвавшийся снаряд. Боеголовка воткнулась в землю острием. Местные обнесли ее камнями, чтобы никто случайно не наступил.

– В двух метрах от снаряда стояла песочница. В ней – радостные и веселые пластиковые игрушки неоновых цветов. Я подумала: «Заброшенная песочница выглядит так, будто сейчас сюда прибегут дети. Но это уже невозможно». Тут же из подъезда выбегает трехлетний карапуз и весело бежит к песочнице. Он играет рядом с опасным снарядом. Так сейчас там живут люди. Мы не можем их бросить, – говорит Ольга Старостина.

В отряд "Пища жизни" входит 15 волонтеров и в запасе еще 300 человек. Фото: МБОО "Пища Жизни

Супруги Садыковы вместе с отрядом «Пища жизни» находятся на Донбассе уже шестьдесят дней. Отряд волонтеров сформирован из добровольцев разных городов России: из Челябинска, Екатеринбурга, Сочи, Волжского, Горячего Ключа. В отряде 15 человек – одни уезжают, другие приезжают. В резерве насчитывается порядка 300 человек.

– Есть ощущение, что мы не зря приехали. Нам есть что делать, как делать, с кем и для кого. Потому что куда не глянь, везде и разруха, и голодающие. В любом случае я и все, кто здесь находится, приложим все усилия, чтобы для себя понять – мы сделали все, что могли, – говорит Фагим.

В настоящее время супруги Садыковы на выезде, мобильной связи на тех территориях нет.