В Сысерти студенты с ограниченными возможностями шьют балаклавы для мобилизованных

Студентам дали крой на 200 балаклав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти ученики техникума «Родник» начали шить балаклавы для мобилизованных. Идея зародилась у педагога учреждения. Чтобы поддержать акцию «Тепло матери», неравнодушные швеи создают теплые вещи для военнослужащих. Причем студенты сысертского техникума – дети с ограниченными возможностями здоровья.

- Педагог из техникума пришла к нам, и сказала, что они в «Роднике» хотели бы тоже поучаствовать. Мы им дали крой на 200 штук, они приступили к работе. Это дети с ограниченными возможностями по здоровью. Их обучают, для всех проходит мастер-класс: человек сначала пробует, а потом садится за шитье, - рассказала «КП Екатеринбург» соосновательница акции «Тепло матери» Лариса Мухлынина.

Поддержать мобилизованных захотели и в Центре технического творчества в Сысерти. Как рассказывает, Лариса Мухлынина, там начнут шить снуды, так как они тоже нужны служащим, а в кройке и шитье максимально простые, ведь в Центре занимаются дети с 8 лет.

Акцию «Тепло матери» Лариса запустила в день объявления частичной мобилизации. Помощь неравнодушные жительницы Урала оказывают по трем направлениям: вязание, шитье и приобретение теплых вещей. Все они отправляются прямиком на передовую к мобилизованным.

Шить необходимое обмундирование в Свердловской области решили не только силами волонтеров. Местные крупные компании начинают переделывать производство на создание теплых вещей, медицинских жгутов или разгрузок.

Так, например, спортивный бренд Ray, созданный на Урале еще в 2012 году, теперь производит разгрузки и подшлемники. Всего на предприятии трудится около ста швей. Для каждой поставлен план - от объема выполненных работ будет зависеть заработная плата. В среднем один работник при закрытии плана получает 35 тысяч рублей, при этом зачастую норма перевыполняется. Раз в 10 дней Ray должен выдавать примерно по 1000 товаров.