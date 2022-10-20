«Зарабатывать не планируем»: уральская компания спортивных товаров начала шить разгрузки и подшлемники

После объявления частичной мобилизации компания оперативно перепрофилировала производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В цеху кипит работа. В руках у мастериц ткани цвета хаки. Они слаженно обтачивают части будущих маскировочных халатов. Здесь же лежат выкройки для термобелья, балаклав и подшлемников. Рядом образцы разгрузок и подсумок для раций. Сейчас эта основная продукция уральской компании Ray. После объявления частичной мобилизации компания оперативно перепрофилировала производство под нужды наших военных. До этого Ray шили спортивную одежду.

- В последнее время было приостановлено производство всех спортивных товаров, - говорит управляющая производством Марина Красникова. - В приоритете для нас именно вещи для мобилизованных.

«КП-Екатеринбург» посмотрела, как и в каком объеме шьют товары для резервистов.

Здесь же лежат выкройки для термобелья, балаклав и подшлемников. Рядом образцы разгрузок и подсумок для раций Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ ОТШИЛИ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ

- Специфика производства изменилась сразу с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. На предприятии заявили о готовности делать вещи, которые необходимы для российских военных. Первые предметы были отшиты в начале октября, - рассказывает Марина Красникова.

Компания работает по государственному оборонному заказу. Всего на предприятии трудится около ста швей. Для каждой поставлен план - от объема выполненных работ будет зависеть заработная плата. В среднем один работник при закрытии плана получает 35 тысяч рублей, при этом зачастую норма перевыполняется. Раз в 10 дней Ray должен выдавать примерно по 1000 товаров.

Компания работает по государственному оборонному заказу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам управляющей, в настоящее время производстве вещей для мобилизованных задействовали 11 швей, они составят своеобразный «костяк» мастеров, в дальнейшем к ним присоединятся и другие работники.

- Полностью перестроиться на разработку для военных получится примерно через два месяца. Цена у изделий будет невысокая, поэтому речи о существенной прибыли после выполнения заказа не получится, - уточняет директор Ray Андрей Евтюхов. - Что касается спортивных вещей, то наша компания занималась производством с 2012 года. В настоящее время мы не планируем отказываться от пошива вещей для атлетов полностью. Но в нынешних условиях приоритеты поменялись.

У компании есть и второе предприятие в Дегтярске. Но оно пока продолжает отшивать одежду для гражданских.

В компании работают и мужчины. Один из них - работник склада - на днях получил повестку Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПРАВЯТ НА ПЕРЕДОВУЮ

В компании работают и мужчины. Один из них - работник склада - на днях получил повестку. Но позже выяснилось, что он многодетный отец, и его отпустили.

- В дальнейшем планируем сделать так называемую «бронь» для сотрудников, так как они задействованы на производстве товаров, необходимых на фронте. Это сложный процесс, и без помощи мужчин нам не обойтись, - говорит Марина Красникова.

Чтобы адаптироваться к производству вещей для солдат, компании пришлось закупать специальное оборудование из-за особых требований технологии обработки.

Когда вещи будут отшиты, их сразу же отправят на проверку заказчику Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для нового производства специально купили восемь новых машин, на подходе еще четыре. Каждая стоит 180 тысяч рублей. Сложность была именно в том, чтобы привыкнуть к работе с новым оборудованием, кроме того, изменилось и качество ткани исходников, не все могут к этому привыкнуть, - отмечает управляющая.

Когда вещи будут отшиты, их сразу же отправят на проверку заказчику. После этого готовые сумки, балаклавы, подшлемники и маскировочные халаты отправятся солдатам на передовую. Купить эту продукцию Ray в обычном магазине просто не получится.

Предприятию предстоит сдать заказчику порядка нескольких тысяч изделий, а планы у Ray расписаны на месяцы вперед.