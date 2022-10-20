«Зарабатывать не планируем»: уральская компания спортивных товаров начала шить разгрузки и подшлемники

После объявления частичной мобилизации компания оперативно перепрофилировала производство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В цеху кипит работа. В руках у мастериц ткани цвета хаки. Они слаженно обтачивают части будущих маскировочных халатов. Здесь же лежат выкройки для термобелья, балаклав и подшлемников. Рядом образцы разгрузок и подсумок для раций. Сейчас эта основная продукция уральской компании Ray. После объявления частичной мобилизации компания оперативно перепрофилировала производство под нужды наших военных. До этого Ray шили спортивную одежду.
- В последнее время было приостановлено производство всех спортивных товаров, - говорит управляющая производством Марина Красникова. - В приоритете для нас именно вещи для мобилизованных.
«КП-Екатеринбург» посмотрела, как и в каком объеме шьют товары для резервистов.
Здесь же лежат выкройки для термобелья, балаклав и подшлемников. Рядом образцы разгрузок и подсумок для раций
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ ОТШИЛИ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
- Специфика производства изменилась сразу с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. На предприятии заявили о готовности делать вещи, которые необходимы для российских военных. Первые предметы были отшиты в начале октября, - рассказывает Марина Красникова.
Компания работает по государственному оборонному заказу. Всего на предприятии трудится около ста швей. Для каждой поставлен план - от объема выполненных работ будет зависеть заработная плата. В среднем один работник при закрытии плана получает 35 тысяч рублей, при этом зачастую норма перевыполняется. Раз в 10 дней Ray должен выдавать примерно по 1000 товаров.
Компания работает по государственному оборонному заказу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам управляющей, в настоящее время производстве вещей для мобилизованных задействовали 11 швей, они составят своеобразный «костяк» мастеров, в дальнейшем к ним присоединятся и другие работники.
- Полностью перестроиться на разработку для военных получится примерно через два месяца. Цена у изделий будет невысокая, поэтому речи о существенной прибыли после выполнения заказа не получится, - уточняет директор Ray Андрей Евтюхов. - Что касается спортивных вещей, то наша компания занималась производством с 2012 года. В настоящее время мы не планируем отказываться от пошива вещей для атлетов полностью. Но в нынешних условиях приоритеты поменялись.
У компании есть и второе предприятие в Дегтярске. Но оно пока продолжает отшивать одежду для гражданских.
В компании работают и мужчины. Один из них - работник склада - на днях получил повестку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПРАВЯТ НА ПЕРЕДОВУЮ
В компании работают и мужчины. Один из них - работник склада - на днях получил повестку. Но позже выяснилось, что он многодетный отец, и его отпустили.
- В дальнейшем планируем сделать так называемую «бронь» для сотрудников, так как они задействованы на производстве товаров, необходимых на фронте. Это сложный процесс, и без помощи мужчин нам не обойтись, - говорит Марина Красникова.
Чтобы адаптироваться к производству вещей для солдат, компании пришлось закупать специальное оборудование из-за особых требований технологии обработки.
Когда вещи будут отшиты, их сразу же отправят на проверку заказчику
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Для нового производства специально купили восемь новых машин, на подходе еще четыре. Каждая стоит 180 тысяч рублей. Сложность была именно в том, чтобы привыкнуть к работе с новым оборудованием, кроме того, изменилось и качество ткани исходников, не все могут к этому привыкнуть, - отмечает управляющая.
Когда вещи будут отшиты, их сразу же отправят на проверку заказчику. После этого готовые сумки, балаклавы, подшлемники и маскировочные халаты отправятся солдатам на передовую. Купить эту продукцию Ray в обычном магазине просто не получится.
Предприятию предстоит сдать заказчику порядка нескольких тысяч изделий, а планы у Ray расписаны на месяцы вперед.
Купить эту продукцию Ray в обычном магазине просто не получится
Фото: Алексей БУЛАТОВ