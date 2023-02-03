Убийство из-за двух миллионов: на шоу Малахова раскрыли новые подробности смерти многодетной матери

Андрей Малахов заинтересовался историей убийства Любови Белюшиной, в смерти которой обвиняют бывшего мужа Александра. Фото: скриншот прямого эфира/соцсети

В конце декабря 2022 года в небольшом селе Коптелово под Алапаевском пропала 36-летняя мать пятерых детей Любовь Белюшина. Об ее исчезновении полиции сообщил бывший супруг Александр Белюшин. Около двадцати дней женщину искали волотнеры, односельчане и сотрудники полиции. Все это время 37-летний уралец отрицал причастие к ее исчезновению, но 11 января неожиданно признался в убийстве бывшей супруги.

Родные Александра не верят, что он мог совершить жестокое преступление, думая, что его могли заставить. Громкой историей заинтересовался известный телеведущий Андрей Малахов. Его редакция продолжает вести свое расследование.

Тело 36-летней Любови Белюшиной нашли на подъезде к Режу. Фото: соцсети

ПРЯТАЛ ТЕЛО В САРАЕ

Александр и Любовь прожили в браке пятнадцать лет.

Знакомые и родственники говорят, что супруги любили друг друга, но постоянно ссорились из-за ревности. Осенью 2022 года Александр случайно узнал о переписке Любови с другим мужчиной и сильно ударил ее. Женщина попала в больницу, после чего подала на развод. Однако даже после этого Любо и Саша продолжили жить под одной крышей в своем доме, воспитывая четверых общих детей (старший сын Любови Белюшиной от первого брака Максим живет в Екатеринбурге, - Прим. Ред.).

По версии следствия, Любовь Белюшина была убита вечером 22 декабря. В день трагедии она попросила бывшего мужа отвести ее в Реж, где она собиралась снимать квартиру и заехать в гости к отцу.

Любовь и Александр воспитывали пятерых детей. Фото: соцсети

- По дороге они поругались, вышли из машины, после чего задушил из ревности. Александр также указал место, где спрятал тело убитой - он отвез его до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - сообщали в Следственном комитете по Свердловской области.

Старший сын Любови от первого брака Максим Ядрышников заявил на программе, что Александр отвез туда тело лишь спустя десять дней.

- Дети были рядом, и они бы заметили, поэтому и говорят сейчас, что папа в тот день, 22 декабря, был дома. Я думаю, он спрятал тело мамы в сарае в погребе, там всегда дверь закрыта. Мама могла пролежать там до Нового года, потому что именно в новогоднюю ночь он остался дома один, дети тогда отмечали у бабы Раи, - говорит Максим.

Мать и сестра Александра уверены, что его заставили взять вину на себя Фото: Алексей БУЛАТОВ

УБИЙСТВО ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

До признания Александр Белюшин выдвигал версию, что Любовь могла стать жертвой грабителей, обокравших продуктовый магазин, в котором она работала последние полгода. Любовь могла что-то знать, и ее могли убрать, как свидетеля.

Во время программы Андрея Малахова прозвучала и другая версия в пользу того, что мужчина не виновен.

- Я думаю, что Александру просто месят за конфликт, который у него произошел с сыном главы нашего села, - сообщил односельчанин Белюшиных в анонимном звонке в редакцию - Сын главы тогда напал на него и рубанул топором по руке. Был суд. Сашка его выиграл, а тот должен был выплачивать ему деньги за ущерб здоровью.

Мать Александра Раиса Агданцева борется, чтобы ей отдали детей, которых забрали в детдом сразу после ареста отца. Фото: соцсети

Сосед Александра и Любови также уверен, что убийство произошло из-за денег, но добавляет, что это семья Александра и он сам позарились на скопленный материнский капитал Любы.

- Мать и сестра Александра просто покрывают его преступление. Он мог совершить его из-за материнского капитала, который на момент трагедии составлял уже 2 миллиона 300 тысяч рублей, - заявил сосед Белюшиных.

По версии соседа Белюшиных (на фото справа), Александр мог убить Любовь из-за крупной суммы денег. Фото: скриншот выпуска программы

Напомним, в начале января 2023 года в распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» оказалась переписка Любови Белюшиной со своей младшей сестрой за два дня до исчезновения. Многодетная мать жаловалась, что есть у нее нехорошие предчувствия и говорила, что бывший супруг ей угрожает.

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