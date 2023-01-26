«Называют тварью»: односельчане затравили семью обвиняемого в убийстве многодетной матери

После ареста Александра Белюшина, обвиняемого в убийстве бывшей супруги Любови, их четверых детей забрали в приют. Фото: соцсети

На семью обвиняемого в убийстве матери пятерых детей ополчились односельчане. Многодетная мать Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года в селе Коптелово под Алапаевском. Об ее исчезновении полиции сообщил бывший муж Александр. Поиски продолжались почти три недели, но 11 января он признался в расправе над многодетной матерью, а ее тело нашли в лесах под Режом.

В этот же день четверых детей Любови и Александра Белюшиных забрали органы опеки. Их опекуном хочет стать мать Александра Раиса Агданцева, но семья убитой против, а жители села Коптелова даже устроили сбор подписей, чтобы женщине не отдали внуков.

«ГОВОРЯТ, ЧТО Я РОДИЛА УБИЙЦУ»

Любовь и Александр Белюшины развелись после 15 лет брака в октябре 2022 года. По словам коллег и родных семьи, супруги часто ссорились и все время ревновали друг друга. Причиной развода стало то, что Александр ударил жену, увидев ее любовную переписку с другим мужчиной.

Тело многодетной матери нашли в лесах под Режом. Фото: соцсети

Долгое время Александр Белюшин отрицал причастность к пропаже бывшей супруги и настаивал на своей версии событий. По его словам, Люба могла стать жертвой грабителей, которые обокрали магазин, в котором работала женщина за месяц до ее исчезновения.

- Грабители влезли через окно, забрали деньги, которые будто специально для них были приготовлены и оставлены в сумке. После ограбления Люба сама рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она могла специально это сделать. А у нее знакомый зэк есть, ему убить человека - раз плюнуть говорил Александр.

Но 11 января после обысков в доме и ночи, проведенной в полиции, мужчина признался в убийстве многодетной матери.

- Он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По словам коллег и родных, Александр и Любовь Белюшины часто ссорились и ревновали друг друга. Фото: соцсети

Мать и сестра Александра Белюшина не верят, что он мог совершить жестокое преступление. Об этом они неоднократно заявляли, чем и вызывали гнев односельчан.

- В глаза то никто ничего не говорит, а вот в соцсетях называют тварью, пишут: «Ты родила убийцу», «Как только тебя земля носит». Но я все стерплю. Пусть пишут. Главное, чтобы мне внуков отдали, - вздыхает мать Александра Раиса Агданцева.

«СОБРАТЬ ПОДПИСИ ПОДГОВОРИЛА КОЛЛЕГА ЛЮБЫ»

Четверо детей Любови и Александра Белюшиных находятся в Центре социальной помощи семье и детям «Гименей» в Алапаевске. В середине января Раиса Агданцева подала заявление на опекунство. 27 января она вместе с мужем Дмитрием должна будет пройти медкомиссию. Сейчас женщине 57 лет. Она работает на заводе по производству лимонада.

- В следующем году выйду на пенсию и все время смогу посвящать внукам. Я их очень сильно люблю, с самого их рождения Саше с любой помогала о них заботиться, - говорит Раиса Агданцева.

Раиса Агданцева и Мария Обухова не верят, что Александр мог убить бывшую жену. Фото: соцсети

Семья убитой Любови Белюшиной против того, чтобы матери Александра отдали детей.

- Люба мне несколько раз говорила: «Если вдруг со мной что-то случиться, не допустите, чтобы детей отдали тем (семье Александра Белюшина, -Прим.Ред.). Мама может не справиться со всеми детьми, ей 68 лет, и она еще работает, но мы ей обязательно поможем, - говорит сестра убитой Евгения Костоусова.Мать убитой Любови Белюшиной Людмила Киберева еще не подавала заявление на опеку.

- Дети к нам с мужем просятся, - говорит Раиса Агданцева. - Каждый день мне звонят, плачут и просят забрать. Не хотят к другой бабушке. Я им объясняю: «Если вас отдадут бабе Люде, я ничего сделать не смогу, а если мне, то все равно будете в гости к ней ходить, помогать». Она ведь тоже им не чужая, я это понимаю. Внуки соглашаются со мной.

Жители села Коптелово устроили сбор подписей, чтобы матери Александра Белюшна не отдавали внуков.

Жители Коптелово собирают подписи, чтобы Раисе Агданцевой не отдали внуков. Фото: соцсети

- Мне об этом хорошие знакомые рассказали. Жители Коптелово ходят по улицам, на завод приходили, в школу… Сбор подписей устроила одна из коллег Любы, как раз, та самая, которая якобы забыла убрать деньги в сейф перед ограблением магазина, - рассказывает Раиса.

Напомним, старший сын Любови Максим, который сейчас живет и учится в Екатеринбурге, еще недавно был на стороне Раисы и хотел оформить опекунство на себя, если дети будут жить с ней. Но после суда, на котором Александра арестовали, парень резко поменял свое мнение.

- Теперь он вообще с нами разговаривать не хочет даже. Объясняет тем, что мы на стороне Саши. Но я никогда от него не откажусь. Он для меня как родной всегда был и останется, - говорит Раиса Агданцева.

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