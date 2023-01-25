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Происшествия25 января 2023 10:08

Родные обвиняемого в убийстве матери пятерых детей снялись в шоу Малахова

Мать и сестра Александра Белюшина уверены, что их сын не совершал жестокого преступления
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Громкой историей убийства Любови Белюшиной заинтересовался Андрей Малахов

Громкой историей убийства Любови Белюшиной заинтересовался Андрей Малахов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Громким убийством многодетной матери Любови Белюшинй, произошедшим в конце декабря 2022 года в уральской глубинке, заинтересовался Андрей Малахов.

36-летняя мать пятерых детей пропала 22 декабря. О ее исчезновении полиции сообщил бывший муж Александр. Мужчина отрицал причастность к пропаже экс-супруги и даже успешно прошел детектор лжи, но спустя двадцать дней поисков признался в ее убийстве. Однако родные Александра заявили «КП-Екатеринбург», что его заставили взять вину за страшное преступление. Редакция Андрея Малахова решила провести собственное расследование и пригласила родных семьи на программу «Прямой эфир».

Любовь Белюшина проживала с бывшим мужем Александром, с которым воспитывала четверых общих детей. Старший сын Любови от первого брака перебрался в Екатеринбург. Фото: соцсети

Любовь Белюшина проживала с бывшим мужем Александром, с которым воспитывала четверых общих детей. Старший сын Любови от первого брака перебрался в Екатеринбург. Фото: соцсети

МОГЛА СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ГРАБИТЕЛЕЙ?

Любовь и Александр Белюшины развелись спустя 15 лет брака, но продолжали жить под одной крышей в селе Коптелово под Алапаевском, воспитывая четверых общих детей. Старший сын Любови Белюшиной от первого брака Максим живет в Екатеринбурге.

22 декабря 2022 года многодетная мать должна была поехать к своему отцу в Реж, но у него дома так и не появилась. Вечером того же дня Александр забил тревогу и обратился в полицию. Пока женщину искали волонтеры и сотрудники правопорядка, родные и коллеги терялись в догадках и подозревали друг друга.

У Александра была своя версия, что могло произойти с бывшей женой. По его словам, Люба могла стать жертвой грабителей, которые обокрали магазин, в котором работала женщина за месяц до ее исчезновения.

Любовь и Александр прожили в браке 15 лет. Фото: соцсети

Любовь и Александр прожили в браке 15 лет. Фото: соцсети

- Грабители влезли через окно, забрали деньги, которые будто специально для них были приготовлены и оставлены в сумке. После ограбления Люба сама рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она могла специально это сделать. А у нее знакомый зэк есть, ему убить человека - раз плюнуть говорил Александр.

Старший сын Любови Максим также рассказывал «КП-Екатеринбург» после пропажи матери, что рассматривает такую же версию.

- Мама знала, кто в этом замешан, - делал предположение Максим. - Ее могли попросить молчать. Но она некриминальный человек, а значит, была угрозой для преступников.

Сами коллеги комментировать ситуацию с ограблением отказались, но заявили, что с женщиной как раз мог что-то сделать ее бывший муж.

- Они ссорились часто. Он ее избивал, однажды так сильно, что Люба в больницу попала, - ответила одна из продавщиц магазина.

Незадолго до смерти многодетная мать присмотрела квартиру в Реже и хотела уехать, забрав детей. Фото: соцсети

Незадолго до смерти многодетная мать присмотрела квартиру в Реже и хотела уехать, забрав детей. Фото: соцсети

Сам Александр признался, что действительно ударил жену, но уверял, что это было всего один раз, после чего Любовь и подала на развод.

- После развода мы почти не разговаривали. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать. Я знал, что у Любы новый мужчина появился. У меня тоже девушка есть в Алапаевске. Я после Нового года планировал с ней начать жить, - рассказывал Александр.

В понедельник, 26 декабря, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи. Результат был - не причастен.

ЗАДУШИЛ И СПРЯТАЛ ТЕЛО В ЕЛЬНИКЕ

По словам родственников семьи, супруги Белюшины постоянно ссорились из-за ревности. В начале января 2023 года в распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» оказалась переписка Любови Белюшиной со своей младшей сестрой за два дня до исчезновения. Многодетная мать жаловалась, что есть у нее нехорошие предчувствия. В переписке она не называла имен.

- Я устала, больше нет сил. Я каждую ночь плачу, глаза уже болят. Тот морально убивает, всяко оскорбляет. Пишет всякое парню моему, - писала Любовь своей сестре 20 декабря около 11:00.

Незадолго до смерти Любовь писала своей младшей сестре, что с ней может что-то случиться. Фото: переписку предоставила Дарья Белюшина

Незадолго до смерти Любовь писала своей младшей сестре, что с ней может что-то случиться. Фото: переписку предоставила Дарья Белюшина

Среди сообщений было и такое:

- Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват.

О смерти жительницы села Коптелово Любови Белюштной стало известно 11 января. Ее тело нашли в ельнике на подъезде к Режу.

За день до этого в доме Белюшиных прошли обыски, старших дочерей Александра забрали в полицию и допросили на полиграфе. 37-летнему жителю Коптелово также предложили повторно пройти допрос на детекторе лжи. Александр согласился. После ночи, проведенной в отделении полиции в Алапаевске, мужчина сознался в убийстве бывшей супруги.

- Он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Белюшин сознался в убийстве бывшей супруги. Фото: соцсети

Александр Белюшин сознался в убийстве бывшей супруги. Фото: соцсети

12 января Александра Белюшина заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом родные мужчины не верят, что он мог совершить жестокое убийство.

- Мне кажется, он не выдержал давления, - рассказывала «КП-Екатеринбург» мать Александра Раиса Агданцева.

- Я за ним наблюдала. Пыталась понять, виноват он или нет. Он не виноват, - добавляет в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» сестра обвиняемого Мария Обухова. - Он же не дурак придумывать всю эту историю. Он не стал бы тогда оформлять документы (по опеке) на детей. Надавили на него, заставили взять вину на себя. Его затолкнули в кабинет (на допрос), там шесть человек стояло. Мы будем оспаривать решение суда и найдем Саше хорошего адвоката.

Мать и сестра Александра уверены, что он не мог совершить преступление

Мать и сестра Александра уверены, что он не мог совершить преступление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы разобраться в ситуации, программа «Прямой эфир» Андрея Малахова, решила провести свое расследование и раскрыть новые подробности громкой истории.

- Мы не могли не поехать. У нас нет другого выбора. Я верю, что сын не убивал, - рассказала «КП-Екатеринбург» перед эфиром мать обвиняемого Раиса Агданцева.

- А я уверена, что это он. Мне есть что про него рассказать, - утверждает сестра убитой Любови Белюшиной Евгения, которая также решила принять участие в программе.

Эфир можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» 26 января в 16:30 по московскому времени.

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