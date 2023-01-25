Родные обвиняемого в убийстве матери пятерых детей снялись в шоу Малахова

Громкой историей убийства Любови Белюшиной заинтересовался Андрей Малахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Громким убийством многодетной матери Любови Белюшинй, произошедшим в конце декабря 2022 года в уральской глубинке, заинтересовался Андрей Малахов.

36-летняя мать пятерых детей пропала 22 декабря. О ее исчезновении полиции сообщил бывший муж Александр. Мужчина отрицал причастность к пропаже экс-супруги и даже успешно прошел детектор лжи, но спустя двадцать дней поисков признался в ее убийстве. Однако родные Александра заявили «КП-Екатеринбург», что его заставили взять вину за страшное преступление. Редакция Андрея Малахова решила провести собственное расследование и пригласила родных семьи на программу «Прямой эфир».

Любовь Белюшина проживала с бывшим мужем Александром, с которым воспитывала четверых общих детей. Старший сын Любови от первого брака перебрался в Екатеринбург. Фото: соцсети

МОГЛА СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ГРАБИТЕЛЕЙ?

Любовь и Александр Белюшины развелись спустя 15 лет брака, но продолжали жить под одной крышей в селе Коптелово под Алапаевском, воспитывая четверых общих детей. Старший сын Любови Белюшиной от первого брака Максим живет в Екатеринбурге.

22 декабря 2022 года многодетная мать должна была поехать к своему отцу в Реж, но у него дома так и не появилась. Вечером того же дня Александр забил тревогу и обратился в полицию. Пока женщину искали волонтеры и сотрудники правопорядка, родные и коллеги терялись в догадках и подозревали друг друга.

У Александра была своя версия, что могло произойти с бывшей женой. По его словам, Люба могла стать жертвой грабителей, которые обокрали магазин, в котором работала женщина за месяц до ее исчезновения.

Любовь и Александр прожили в браке 15 лет. Фото: соцсети

- Грабители влезли через окно, забрали деньги, которые будто специально для них были приготовлены и оставлены в сумке. После ограбления Люба сама рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она могла специально это сделать. А у нее знакомый зэк есть, ему убить человека - раз плюнуть говорил Александр.

Старший сын Любови Максим также рассказывал «КП-Екатеринбург» после пропажи матери, что рассматривает такую же версию.

- Мама знала, кто в этом замешан, - делал предположение Максим. - Ее могли попросить молчать. Но она некриминальный человек, а значит, была угрозой для преступников.

Сами коллеги комментировать ситуацию с ограблением отказались, но заявили, что с женщиной как раз мог что-то сделать ее бывший муж.

- Они ссорились часто. Он ее избивал, однажды так сильно, что Люба в больницу попала, - ответила одна из продавщиц магазина.

Незадолго до смерти многодетная мать присмотрела квартиру в Реже и хотела уехать, забрав детей. Фото: соцсети

Сам Александр признался, что действительно ударил жену, но уверял, что это было всего один раз, после чего Любовь и подала на развод.

- После развода мы почти не разговаривали. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать. Я знал, что у Любы новый мужчина появился. У меня тоже девушка есть в Алапаевске. Я после Нового года планировал с ней начать жить, - рассказывал Александр.

В понедельник, 26 декабря, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи. Результат был - не причастен.

ЗАДУШИЛ И СПРЯТАЛ ТЕЛО В ЕЛЬНИКЕ

По словам родственников семьи, супруги Белюшины постоянно ссорились из-за ревности. В начале января 2023 года в распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» оказалась переписка Любови Белюшиной со своей младшей сестрой за два дня до исчезновения. Многодетная мать жаловалась, что есть у нее нехорошие предчувствия. В переписке она не называла имен.

- Я устала, больше нет сил. Я каждую ночь плачу, глаза уже болят. Тот морально убивает, всяко оскорбляет. Пишет всякое парню моему, - писала Любовь своей сестре 20 декабря около 11:00.

Незадолго до смерти Любовь писала своей младшей сестре, что с ней может что-то случиться. Фото: переписку предоставила Дарья Белюшина

Среди сообщений было и такое:

- Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват.

О смерти жительницы села Коптелово Любови Белюштной стало известно 11 января. Ее тело нашли в ельнике на подъезде к Режу.

За день до этого в доме Белюшиных прошли обыски, старших дочерей Александра забрали в полицию и допросили на полиграфе. 37-летнему жителю Коптелово также предложили повторно пройти допрос на детекторе лжи. Александр согласился. После ночи, проведенной в отделении полиции в Алапаевске, мужчина сознался в убийстве бывшей супруги.

- Он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Белюшин сознался в убийстве бывшей супруги. Фото: соцсети

12 января Александра Белюшина заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом родные мужчины не верят, что он мог совершить жестокое убийство.

- Мне кажется, он не выдержал давления, - рассказывала «КП-Екатеринбург» мать Александра Раиса Агданцева.

- Я за ним наблюдала. Пыталась понять, виноват он или нет. Он не виноват, - добавляет в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» сестра обвиняемого Мария Обухова. - Он же не дурак придумывать всю эту историю. Он не стал бы тогда оформлять документы (по опеке) на детей. Надавили на него, заставили взять вину на себя. Его затолкнули в кабинет (на допрос), там шесть человек стояло. Мы будем оспаривать решение суда и найдем Саше хорошего адвоката.

Мать и сестра Александра уверены, что он не мог совершить преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы разобраться в ситуации, программа «Прямой эфир» Андрея Малахова, решила провести свое расследование и раскрыть новые подробности громкой истории.

- Мы не могли не поехать. У нас нет другого выбора. Я верю, что сын не убивал, - рассказала «КП-Екатеринбург» перед эфиром мать обвиняемого Раиса Агданцева.

- А я уверена, что это он. Мне есть что про него рассказать, - утверждает сестра убитой Любови Белюшиной Евгения, которая также решила принять участие в программе.

Эфир можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» 26 января в 16:30 по московскому времени.

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