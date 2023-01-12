Арест экс-супруга убитой на Урале матери пятерых детей спровоцировал раскол в семье

Александр Белюшин признал вину и показал место, где спрятал тело Любови Белюшиной

Бывшего мужа убитой на Урале матери пятерых детей Любови Белюшиной заключили под стражу на два месяца. Александру Белюшину предъявлены обвинения в расправе над 36-летней бывшей женой. Мать и сестра Александра не верят, что он мог это сделать, зато родители Любови убеждены: виновник точно Александр, и он должен быть наказан.

Александр Блелюшин сам сообщил полиции, что его бывшая жена пропала. Фото: соцсети

СПРЯТАЛ ТЕЛО В ЕЛЬНИКЕ И ЗАСЫПАЛ СНЕГОМ

В октябре прошлого года Любовь развелась с Александром, но продолжала жить с ним в одном доме, воспитывая четверых общих детей (старший сын Любови от первого брака живет в Екатеринбурге, - Прим. Ред.). Вечером 22 декабря Александр сообщил полиции, что женщина пропала.

У родных Любови и Александра, проживших вместе 15 лет, были разные версии произошедшего. Многие из них подозревали 37-летнего Александра Белюшина. Сам он до последнего отрицал вину.

Александр Белюшин сознался в убийстве бывшей супруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но спустя двадцать дней поисков, в доме, где жила семья прошли обыски, а многодетный отец прошел допрос на полиграфе и признался в убийстве бывшей супруги и показал место, куда спрятал тело. По данным Следственного комитета России по Свердловской области, Любовь была убита вечером 22 декабря. В день трагедии она попросила бывшего мужа отвести ее в Реж.

- По дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Мать и сестра Любови Белюшиной считают, что Александра заставили взять вину на себя Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я НЕ ХОТЕЛ ЕЕ УБИВАТЬ»

12 декабря во время заседания суда в Алапаевске Белюшин заявил: «Я не хотел ее убивать». После оглашения меры пресечения мужчина выступил с еще одним заявлением:

- Как мне сказали, так я и делаю, - заявил он.

Арест Александра Белюшина спровоцировал раскол в семье. Близкие поссорились прямо в суде. Мать и сестра Александра не верят, что 37-летний мужчина мог убить бывшую жену.

- Я за ним наблюдала. Пыталась понять, виноват он или нет. Он не виноват, - говорит сестра обвиняемого Мария Обухова. - Он же не дурак придумывать всю эту историю. Он не стал бы тогда оформлять документы (по опеке) на детей. Надавили на него, заставили взять вину на себя. Его затолкнули в кабинет (на допрос), там шесть человек стояло.

Старший сын Любови Максим Ядрышников требует, чтобы Александра надолго посадили Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот старший сын Любови Максим Ядрышников, хоть и заявил, что его младшим сестрам и братику, которых забрали органы опеки, будет лучше с бабушкой - мамой Александра, как только речь зашла об убийстве матери, громко начал спорить и заявил, что Александр должен сесть в тюрьму.

- Я до последнего не верил, что это именно он, как и в то, что мама мертва. Но он сам на заседании сказал: «Я не хотел ее убивать». Значит убил, - говорит Максим Ядрышников.

Родители убитой Любови Белюшиной, которые на суд не явились, также убеждены, что Александр жестоко расправился с их дочерью и должен быть наказан.

Отец Любови Михаил Погорейко живет в селе Глинское недалеко от Режа. К нему дочь вместе с детьми часто ездила в гости. 11 января Михаил опознал ее тело.

- На сто процентов верю, что дочь Саша мог убить, - сказал «КП-Екатеринбург» отец многодетной матери.

- Сколько он будет сидеть, пусть суд решает. Ему пожизненное, конечно, никто за такое не даст... Хотя я считаю, что он этого заслуживает! - Добавляет мать Любови Белюшиной Людмила Киберева.

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