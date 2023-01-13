Бывший муж рассказал, как убивал мать пятерых детей на Урале

Александр Белюшин признался в убийстве Любови Белюшиной после прохождения полиграфа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший муж матери пятерых детей Любови Белюшиной, признавшийся в ее убийстве, раскрыл подробности преступления. Об этом 37-летний Александр Белюшин рассказал после допроса на полиграфе.

- Он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

36-летняя жительница села Коптелово под Алапаевском Любовь Белюшина считалась пропавшей больше 20 дней. С Александром Белюшиным она прожила в браке 15 лет, но в конце августа 2022 года мужчина сильно ударил Любовь, так что она попала в больницу. По словам сестры Александра Марии Обуховой, мужчина увидел ее любовную переписку с другим и заревновал.

Любовь и Александр Белюшины воспитывали четверых общих детей и сына Любови от первого брака. Фото: соцсети

- Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» Александр.

По словам родных, Любовь и Александр на протяжении всех лет брака ссорились из-за ревности друг к другу. 11 октября 2022 года супругов развели, однако они продолжили жить в своем доме вместе с четырьмя общими детьми (старший сын Любови от первого брака Максим живет в Екатеринбурге. - Прим. ред.).

Об исчезновении бывшей супруги Александр Белюшин сам сообщил полиции вечером 22 декабря. При этом мужчина отрицал причастность к ее исчезновению и даже успешно смог пройти полиграф.

Супруги ревновали друг друга на протяжении 15 лет брака. Фото: соцсети

Однако 10 января в доме Белюшиных прошли обыски, его детей забрали в полицию и допросили на полиграфе. 37-летнему жителю Коптелово также предложили повторно пройти допрос на детекторе лжи. Александр согласился. После ночи, проведенной в отделении полиции в Алапаевске Александр сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тело женщины, которую не могли найти больше 20 дней.

- Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом. Что характерно, со своей бывшей супругой фигурант дела жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу, - отметил глава пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

12 января мужчину заключили под стражу на два месяца. Ему предъявлены обвинения в убийстве Любови Белюшиной.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в Следственном комитете по Свердловской области.

Четверых несовершеннолетних детей забрали органы опеки. Их опекуном решил стать старший 18-летний брат Максим Ядрышников.

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