С Любовью Белюшиной простились 17 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске простились с 36-летней мамой пятерых детей Любовью Белюшиной. Жительница села Коптелово пропала 22 декабря, когда отправилась в Реж, куда планировала переезд вместе с тремя дочками и сыном. В начале зимы Любовь развелась со своим мужем Александром, с которым прожила 15 лет. Однако даже после расторжения брака пара жила под одной крышей в частном доме женщины.

Александр не скрывал, что в прошлом поднимал руку на жену. Фото: соцсети

Поиски Любови продолжались три недели, а 10 января силовики нагрянули к Александру. Изначально его несколько часов проверяли на полиграфе, но потом отпустили. Ночью Белюшина забрали на допрос, где он дал признательные показания. По версии следствия, бывший муж повез Любовь в Реж. В дороге произошел конфликт, и Александр решил убить любимую из ревности. Тело многодетной мамы было спрятано в ельнике.

Детей Любови и Александра на прощании не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось изобличить подозреваемого в убийстве, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - При первоначальном допросе он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой.

Семья Александра не верит в его причастность к убийству. Фото: соцсети

Алапаевский суд арестовал Александра Белюшина на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Незадолго до прощания близкие подтвердили информацию о том, что Александр Белюшин не стал обжаловать своё нахождение в СИЗО.

- Он не подавал апелляцию на арест. Сил не хватит, он трус, - сказал старший сын убитой женщины Максим.

Проститься с Любовью пришли полсотни односельчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Такая ***, и еще будет апелляции подавать?! Пусть сидит, - добавила двоюродная сестра Любови.

Проститься с Любовью пришли полсотни односельчан. Похоронная служба доставило тело к дому на улице Ленина чуть раньше полудня. Старший сын Любови, как и большинство собравшихся, не смог сдержать слез. А уже через мгновение одной из знакомых семьи Белюшиных стало плохо. Женщине вызвали скорую помощь.

Детей Любови и Александра на прощании не было. По словам родственников, три девочки и мальчик находятся в детском доме.

Похоронная служба доставило тело к дому на улице Ленина чуть раньше полудня Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я знала Любу практически всю свою жизнь, - сказала во время прощания жительница Коптелово. - На моих глазах она выросла. Была доброй, общительной. В последнее время, когда я приходила к ней в магазин, она выглядела грустной. Очень тяжело детям терять маму. Моя мама умерла, когда мне было 54. Мне ее не хватает до сих пор. А ее дети ещё такие маленькие.

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