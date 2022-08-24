Евгения Ройзмана задержали за дискредитацию ВС России

Евгений Ройзман задержан 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 августа 2022 года силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обыски прошли в квартире политика, где нашли визитки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

Оперативные действия продолжились в музее «Невьянская икона», расположенном в том же здании, что и квартира Ройзмана. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о задержании и об обысках известного политика и общественного деятеля.

- У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек он заслуживает справедливости и уважения, и, надеюсь, он их получит, - рассказал глава региона.

Бывшие соратники Евгения Ройзмана не общаются с ним с 2015 года, после того, как он обманул их и нанес фонду «Город без наркотиков» финансовый ущерб. Они выступят в программе «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда» [92,3fm] 24 августа, после выпуска новостей в 18 часов на радио «КП» бывшие товарищи Ройзмана Евгений Маленкин, Андрей Кабанов и Тимофей Жуков расскажут Иннокентию Шеремету о своем отношении к задержанию, уголовному делу и обыскам у Ройзмана.

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