Бывшему мэру Екатеринбурга грозит до 5 лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 августа сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и провели в его квартире обыски.

За что задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, что ему грозит за дискредитацию Вооруженных сил РФ по статье 280.3 УК РФ, последние новости с места событий – в материале «КП-Екатеринбург».

За что задержали Евгения Ройзмана

Обыски в первой половине дня, 24 августа, прошли в квартире Евгения Ройзмана, в музее «Невьянской иконы» и гараже, который расположен на цокольном этаже дома по адресу: Энгельса, 25 в Екатеринбурге. Обыски в квартире Евгения Ройзмана прошли без участия его адвоката Владислава Идамжапова, который заявил, что будет добиваться признания из незаконными.

У политика Евгения Ройзмана прошли обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгению Ройзману грозит до пяти лет лишения свободы по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

В 15 часов стало известно, что обыски в музее «Невьянской иконы» завершены. Последние новости: сейчас обыски продолжаются в подземном гараже политика. Сам Ройзман назвал причину своего задержания и следственных действий: события связаны с его громкими заявлениями о ситуации на Украине.

В чем обвиняют Евгений Ройзмана

Нынешний президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков назвал истинную причину задержания Евгения Ройзмана: это смена политических, силовых и олигархических элит, во время которой политик остался без «крыши», которая выручала его много лет.

По ситуации с Евгением Ройзманом высказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Ройзман назвал причину проведения обысков у него дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куйвашев о Ройзмане сказал, что отношения с ним всегда складывались непросто, они являются политическими оппонентами. Но закон есть закон, поэтому Ройзман заслуживает справедливости и уважения.

Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Также о Ройзмане высказался телеведущий Владимир Соловьев.

- Очевидно, что человек наговорил столько… Он долго глумился, думал, что ему все можно. Ему грозит до 10 лет за фейки о российских солдатах. На кадрах задержания держится спокойно, уверенно. Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени, - заявил Владимир Соловьев.

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