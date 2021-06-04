После стрельбы на Химмаше Росгвардия начала массово проверять владельцев оружия

Силовикам пришлось оцеплять территорию и не пускать к месту ЧП зевак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Росгвардия начала массово проверять владельцев охотничьего оружия. Проверки связаны с ЧП, произошедшим в воскресенье, 30 мая на Химмаше. Тогда бывший милиционер Сергей Болков открыл стрельбу из окон своей квартиры. Стрельбу он вел из охотничьего карабина «Вепрь». Всего он произвел больше 70 выстрелов. В ходе стрельбы был ранен сотрудник Росгвардии, а также 9-летняя девочка. Пуля попала ей в живот. Сейчас состояние девочки тяжелое, но стабильное. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Позже во время суда по мере пресечения бывший сотрудник патрульно-постовой службы милиции заявил, что прицельную стрельбу по людям не вел, а стрелял исключительно по машинам. Сейчас на него заведены два уголовных дела – о покушении на убийство малолетней и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит пожизненный срок.

На суде Сергей Болков заявил, что раскаивается из-за произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Проверки осуществляет лицензионно-разрешительное отделение Росгвардии. Раньше эту работу выполняли участковые полиции. Росгвардия проверяет, является ли оружие разобранным, есть ли патрон в стволе и хранится ли оно в сейфе, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник добавил, что в первую очередь силовики проверяют тех владельцев оружия, которые были замечены в правонарушениях. Например, людей, на которых были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.

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