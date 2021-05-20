В Свердловской области вводят тотальный запрет на посещение лесов

Свердловскую область накрыла волна лесных пожаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Свердловской области в ближайшие дни готовится ввести полный запрет на посещение лесов. Соответствующий документ региональные власти подпишут в течение недели, сейчас документ проходит согласования.

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Причина такого решения очевидна – количество лесных пожаров на Среднем Урале возросло в мае 2021 года в десять раз по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

- Все посещения, за исключением посещений, связанных с тушением в лесу, будут подвергаться административным наказаниям, - заключил глава ведомства.

Проверять леса в пожароопасный период будут сотрудники полиции, МЧС и «Авиалесохраны».

Первый крупный природный пожар в 2021 году на Среднем Урале зарегистрирован еще 14 апреля, с тех пор за месяц зафиксировано 436 возгораний на площади 21 тысячи гектар. Тушение природных пожаров обошлось региональному бюджету в 180 миллионов рублей.

И это несмотря на то, что с конца апреля в регионе действует особый противопожарный режим. За разведение огня на природе нарушителям грозит штраф, но это мало волнует многих уральцев. Так, с начала сезона выписано 85 штрафов на сумму в 85 тысяч рублей. При этом, штрафуют только тех, кто отказывается погасить огонь и вступает в конфликт с представителями патрульных групп.

По состоянию на 20 мая в Свердловской области действуют 17 пожаров на площади 1,4 тысячи гектар. В тушении принимают участие 192 человек и 70 единиц техники. Эксперты говорят, что причиной 8 из 10 пожаров становится человеческий фактор.

Что касается Екатеринбурга, то здесь на этой недели из-за аномально жаркой погоды горели Уктусский и Южный лесопарки, а также база отдыха «Пески» на озере Шарташ.

На тушение лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году уже потратили 180 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На этой неделе на территории Свердловской области повсеместно введут запрет на туристические сплавы по рекам. Причина та же – участники сплавов во время привалов разводят костры, поэтому их перемещение пока тоже будет под запретом.

- Сейчас любая искра может стать причиной большой беды. Люди почему-то считают, что уж их-то точно беда не коснется, и разводят костры, жгут мусор. А в итоге – пожары в садовых товариществах, - говорит Алексей Кузнецов. – 19 мая в ресторане на Шарташе произошел пожар. К счастью, он не коснулся леса, но нет гарантии, что так не произойдет в другой раз.

Пока, по словам министра, огонь не угрожает населенным пунктам, но ситуация может измениться в любой момент, ведь жаркая погода в Свердловской области простоит как минимум до июня.

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