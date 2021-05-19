На ЖБИ произошел пожар на базе отдыха "Пески"

Огнем оказалось охвачено здание ресторана. Фото: гугл-карты

В Екатеринбурге произошел пожар на базе отдыха "Пески", расположенной на ЖБИ - недалеко от берега Шарташа.

Как рассказали "КП-Екатеринбург" в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 14:59.

- По прибытию пожарных в ходе разведки обнаружено, что на площади 50 квадратных метров горит деревянная обрешётка кровли одноэтажной кухни, пристроенной к двухэтажному зданию ресторана, - рассказали в МЧС.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В 15:48 пожар удалось локализовать. В тушении принимали участие пять единиц техники и 20 спасателей. Информации о пострадавших не поступало.