В Свердловскую область вернется аномально жаркая погода

Также в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области предупредили уральцев об аномальной жаре, которая вновь придет в регион 20 мая. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение следующих четырех дней, вплоть до 24 мая. Также в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах.

- Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Обращаем внимание, что на территории Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, - поминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной зоне или горения сухой травы вдоль автотрасс, просим незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».