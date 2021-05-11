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Общество11 мая 2021 12:08

Как жарить шашлыки и сжигать мусор на даче по новым правилам: отвечают специалисты

При этом, пока введен противопожарный режим, разводить огонь на участках вообще нельзя
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Пока о жареном на мангале мясе вообще лучше забыть - в регионе действует особый противопожарный режим.

Пока о жареном на мангале мясе вообще лучше забыть - в регионе действует особый противопожарный режим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году изменились правила противопожарного режима для садоводческих некоммерческих товариществ. Они в частности уточняют, какие меры безопасности нужно предпринять тем, кто хочет пожарить шашлыки или сжечь мусор на своем участке, например.

- Если вы хотите пожарить шашлыки или приготовить пищу на огне, в соответствии с новыми правилами место приготовления должно находиться не менее чем в 5 метрах от ближайшего строения и здания, - объясняет Надежда Локтионова, председатель Свердловского регионального отделения «Союза садоводов России». - В радиусе двух метров все должно быть расчищено от горючих материалов.

Сжигать же мусор теперь можно только в бочке, которая закрывается. При этом в радиусе одного метра от нее все должно быть расчищен.

- Сама бочка должна быть вкопана в землю на 30 сантиметров, - добавила Надежда Локтионова. - Нужно помнить, что введен противопожарный режим на всей территории области и в мае жечь костры на территории садоводческих товариществ нельзя.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ