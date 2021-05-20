Екатеринбург накрыл смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стоит сильный запах гари. Кроме, того, еще ночью жители заметили, что город накрыл смог. На неприятный запах в воздухе пожаловались, в частности, жители Химмаша, Центра и Втузгородка.

- На Исетской сегодня ночью ужасно пахло. Проснулись с ужасной головной болью, - рассказывают химмашевцы.

Всему виной лесные пожары, которые сейчас горят под Екатеринбургом. Так, например, накануне, спасатели боролись с огнем в Южном лесном парке. Площадь возгорания там составила 60 квадратных метров.

На место выезжал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Он рассказал, что на днях был полностью потушен еще один крупный лесной пожар в Уктусском лесном парке. Там площадь возгорания составила более 30 гектаров.

Напомним, что в МЧС обращались к жителям города с рекомендациями, которые следует выполнять, пока смог не рассеется.

- Окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы - утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе, - говорят в ГУ МЧС по Свердловской области. - Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. Употреблять больше жидкости, фруктов и овощей.

Также следует поменьше курить и стараться не пить алкоголь. От длительных прогулок и физических нагрузок тоже следует отказаться. А вот что нужно делать, так это чаще проводить влажную уборку в доме и постараться увлажнять воздух. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.