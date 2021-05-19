Сейчас в Южном парке продолжают бороться с огнем 28 лесных пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге спасатели локализовали крупный пожар в Южном лесном парке. Огонь распространился на площади в 60 гектаров. Сейчас там продолжают бороться с огнем 28 лесных пожарных Уральской базы авиационной охраны лесов и восемь единиц техники. В течение дня к тушению подключатся еще два трактора.

На место выезжал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Он рассказал, что накануне был полностью потушен еще один крупный лесной пожар в Уктусском лесном парке. Там площадь возгорания составила более 30 гектаров.

- Скорее всего, причиной пожаров стали действия отдыхающих. Не соблюдая элементарные требования особого противопожарного режима, мы теряем на долгие годы большие участки парковых территорий, - рассказал Алексей Кузнецов.

Как отметили в департаменте информационной политики, по статистике более 90% лесных пожаров возникают из-за необдуманных действий людей в лесу.

- За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафов. Но никакие деньги не могут покрыть нанесенный лесным паркам ущерб. Сгоревшие территории лесных парков - это выжженные куски зеленых легких города, – отметил министр.

От лесных пожаров в этом году пострадали уже два лесных парка Екатеринбурга. Закончить тушение огня в Южном лесном парке спасатели планируют в течение суток.