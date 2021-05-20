В Свердловской области запретят сплавы и турпоходы

Ходить в лес запретят из-за лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вместе с посещением леса запретят сплавы и туристические походы. Соответствующее постановление правительство региона подпишет в течение недели. Сейчас документ находится на стадии согласования. Запрет решили ввести из-за лесных пожаров.

- Все посещения, за исключением связанных с тушением лесов, будут подвергаться административным наказаниям. Будет работать и полиция, и МЧС, и сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Отметим, что из-за нарушения правил пожарной безопасности в регионе уже возбуждено более 120 административных дел, а также вынесено решение о 85 штрафах. С 14 апреля на Среднем Урале было зарегистрировано 436 пожаров на общей площади более 21 тысячи гектар.