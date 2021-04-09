У Дмитрия осталась жена и две дочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вдова убитого жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина заявит гражданский иск на три миллиона рублей к предполагаемым душегубам мужа. Об этом «Комсомолке» рассказал адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Жикин.

В конце лета прошлого года примерный семьянин и отец двух дочек был зверски убит в СНТ «Жасмин», предположительно, Валерией Дунаевой и двумя ее подельниками Михаилом Ивановым и Сергеем Чабиным. Банда ошибочно приняла Дмитрия за педофила после «шутки» маленьких девочек. За жизнь мужчины два дня боролись врачи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

За два дня до расправы Валерия Дунаева получила судимость за кражу

Участником самосуда предъявлено обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью по предварительному сговору». Именно поэтому Чабину и Иванову грозит пожизненный срок.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, следователи СКР ждут результатов молекулярной экспертизы, срок готовности которой может достигать шести месяцев.

В 90-е Дмитрий работал участковым, но потом стал заниматься грузоперевозками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В понедельник я передам гражданский иск, чтобы его приобщили и рассмотрели в рамках уголовного дела. Требования составлены из расчета один миллион с каждого обвиняемого, - пояснил «КП» Дмитрий Жикин.

Примечательно, что двое обвиняемых в линчевании признали вину частично, они заявляют, что хотели избить Дмитрия Чикваркина, но не убивать его. Сергей Чабин и вовсе свою вину отрицает, мол, просто подвез товарищей до дачного домика и в самосуде не участвовал.

Дмитрия убили в этом дачном домике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 22 апреля.

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