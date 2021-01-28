Михаилу Иванову и Сергею Чабину грозит пожизненный срок, в отличие от их подельницы Валерии Дунаевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следствие по делу об убийстве жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина близко к завершению. В конце лета прошлого года примерный семьянин и отец двух дочек был зверски убит, предположительно, Валерией Дунаевой и двумя ее подельниками Михаилом Ивановым и Сергеем Чабиным. Банда ошибочно приняла Дмитрия за педофила после «шутки» маленьких девочек.

Участником самосуда предъявлено обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью по предварительному сговору». Именно поэтому Чабину и Иванову грозит пожизненный срок. По словам адвоката потерпевшей семьи Дмитрия Жикина, следователи СКР получили результаты экспертизы, которая ставит точку в вопросе о том, кто находился в момент расправы в дачном домике в СНТ «Жасмин».

На месте убийства Дмитрия еще долго оставались кровавые следы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На месте преступления были найдены отпечатки пальцев, а также многочисленные ДНК, принадлежащие обвиняемым. Можно однозначно сказать, что они сильно наследили, - отметил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Дмитрий Жикин.

Из-за многочисленных травм головы Дмитрия Чикваркина пришлось хоронить в закрытом гробу. Кроме этого известно, что в момент расправы над ним надругались при помощи тяпки. Банда свою причастность к убийству не признает. На процессах по избранию меры пресечения Сергей Чабин заявлял, что «лишь подвозил Дунаеву и Иванова» к дому.

Примечательно, что за несколько дней до убийства Дунаевой вынесли приговор за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что в конце февраля следователь СК выступит с ходатайством о продлении меры пресечения в виде ареста. Это будет необходимо, чтобы участники процесса смогли ознакомиться с материалами уголовного дела.

- Когда будет зачитано обвинительное заключение я, как представляющий интересы семьи Дмитрия Чикваркина, заявлю гражданский иск на три миллиона рублей, - добавил Дмитрий Жикин.

У Дмитрия осталась жена и две дочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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