У всех обвиняемых есть малолетние дети. Фото: личные страницы задержанных во "ВКонтакте"

Верхнепышминский суд рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемым в убийстве 48-летнего Дмитрия Чикваркина. Спустя два месяца участники самосуда вновь получат шанс выйти на свободу.

23 августа Дмитрию позвонила знакомая Наталья Фролова. Она попросила привезти к ней на дачу в СНТ «Жасмин» двух девочек, одна из которой была дочерью племянника Фроловой от первой жены. Речь о 23-летней безработной Валерией Дунаевой, которая жила вместе с 31-летним эвакуаторщиком Сергеем Чабиным.

В ту ночь парочка пьянствовала вместе с 29-летней Алиной Михайловой и 28-летним ранее судимым Михаилом Ивановым. Фролова попросила Чикваркина привезти к ней на дачу 3-летнюю дочь Дунаевой и 10-летнюю дочь Михайловой.

У Дмитрия осталась жена, две дочки и внук Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий Чикваркин привез девочек на дачу, а утром следующего дня Дунаева забрала их обратно. Девочки решили «пошутить» и заявили, что Дмитрий домогался их. После этого разгневанная компания попросила Чикваркина вернуться к дому Фроловой, где позже мужчину и убили.

Ожидается, что следователь СКР выступит с ходатайством о продлении меры пресечения до 24 января 2021 года.

- Велика вероятность, что адвокаты Дунаевой и Иванова будут просить отпустить их под домашний арест, так как они частично признали вину и сотрудничали со следствием, - пояснил «КП»-Екатеринбург источник, знакомый с ходом следствия.

Примечательно, что Сергей Чабин отказался принимать участие в следственном эксперименте и не признает своей вины. Остальные подельники заявляют, что «хотели избить, но не убивать» Дмитрия, но также дают показания против эвакуаторщика.

Законная жена Сергея продала его автомобиль и наняла мужу двух адвокатов. Всем троим грозит пожизненный срок. Заседание по вопросу продления меры пресечения пройдет 21 октября.

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