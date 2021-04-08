Алексей Орлов отвечает на самые злободневные вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлого года, 22 декабря, Алексей Орлов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Случилось это в ходе рокировки, во время которой предыдущий мэр Александр Высокинский стал первым заместителем губернатора области, а Алексей Орлов, ранее занимавший этот пост, возглавил Екатеринбург.

Полноценно, уже без приставки «И.О» главой города Алексей Орлов стал 9 февраля после того, как за его кандидатуру, представленную конкурсной комиссией, проголосовал 31 депутат городской Думы.

Сегодня Алексей Орлов впервые проведет пресс-конференцию в должности мэра. Он планирует подвести первые итоги работы на новом посту и ответить на вопросы представителей СМИ.

Добавим, что эта пресс-конференция стала полной неожиданностью для многих журналистов города, так как ранее Алексей Орлов не стремился общаться с прессой. Например, 9 февраля сразу после того, как депутаты выбрали его новым мэром, Алексей Орлов дал лишь короткий комментарий обступившим его журналистам, после чего поспешил удалиться.

Не стал общаться с прессой он и на следующий день, когда представителей СМИ пригласили на его инаугурацию. Он, кстати, стал первым за 13 лет мэром Екатеринбурга, для кого была организована эта церемония.

Добавим также, что в начале года Алексея Орлова критиковали за плохую уборку улиц после сильных снегопадов. Даже прокуратура потребовала от исполняющего обязанности мэра навести порядок на дорогах. Сам Алексей Орлов тогда призывал искать плюсы во всем, даже в обильных осадках:

- Много снега - это же хорошо для урожая. Много снега - хорошо для почвы, она будет увлажнена, - говорил Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга рассказывает про первые сто дней работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспонденты «Комсомольской правды» ведут прямую онлайн-трансляцию с пресс-конференции: