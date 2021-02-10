В администрации Екатеринбурга сегодня, 10 февраля, впервые за 13 лет прошла инаугурация нового мэра. В последний раз эту процедуру проходил в 2008 году Аркадий Чернецкий. Впоследствии два предыдущих мэра – Евгений Ройзман и Александр Высокинский – вступали в должность без инаугурации.Алексея Орлова выбрали на пост нового главы города депутаты Гордумы во вторник, 9 февраля. До этого он полтора месяца был исполняющим обязанности мэра, а еще раньше, до отставки Высокинского, был первым заместителем губернатора Свердловской области.После приветственных слов Алексей Орлов произнес присягу:- Клянусь при осуществлении полномочий главы Екатеринбурга соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, закон Свердловской области и Устав города Екатеринбурга, честно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.После этого удостоверение Главы Екатеринбурга Орлову вручил председатель Городской думы Игорь Володин.В зале на инаугурации присутствовали губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель губернатора Александр Высокинский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, экс-губернатор региона, а ныне - член Совета Федерации Эдуард Россель и другие випы.