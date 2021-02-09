Без сюрпризов: новым мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Алексей Орлов перед избранием рассказал об акцентах в развитии Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На повестке дня у депутатов Гордумы сегодня было три вопроса. Но самый главный из них – о том, кто станет следующим Главой Екатеринбурга. Его они начали обсуждать сразу в одиннадцатом часу утра, как только началось заседание.
Кандидатов было три: глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев и Алексей Орлов, который до этого момента временно исполнял обязанности главы города (ранее он занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области, - Прим. Ред.). Эти три кандидатуры конкурсная комиссия отобрала среди 44 человек, подавших заявку на участие.
Алексея Орлова избрали единогласно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В итоге депутаты приняли решение. Новым главой Екатеринбурга будет Алексей Орлов. 31 депутат проголосовал "За". 0 - против. 2 - воздержались.
- Обязуюсь работать на благо жителей во взаимодействии с депутатами городской думы. Искренне благодарю депутатов за поддержку. Это колоссальный кредит доверия. Меня поддержал 31 депутат. Против не проголосовал никто. Поэтому конечно же каждый депутат представляет свою аудиторию, - прокомментировал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга.
Народные избранники проголосовали за Орлова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прямые выборы мэра Екатеринбурга отменили 3 апреля 2018 года. За это тогда проголосовали 42 депутата Законодательного собрания. После этого новых глав столицы Урала стали выбирать депутаты городской думы. Предыдущий мэр Александр Высокинский в 2018 году был избран на должность по той же процедуре. Но 22 декабря, еще до окончания срока, он и Алексей Орлов поменялись местами. Высокинский стал первым заместителем губернатора, а Орлов - исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга. Теперь приставка «и.о.» из его должности исчезла.
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