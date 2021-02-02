«Екатеринбург – город добра и соучастия»: Алексей Орлов представил свою программу в конкурсе на должность мэра

Также врио главы Екатеринбурга заявил, что необходимо продолжать реновацию старых кварталов и создавать новое жилое пространство Фото: Евгений СТОЯНОВ

Кандидаты на пост мэра Екатеринбурга продолжают представлять свою программу развития города.

2 февраля перед комиссией выступил Алексей Орлов, являющийся одним из главных фаворитов предвыборной гонки. В прошлом чиновник работал заместителем губернатора области, а сейчас является временно исполняющим обязанности главы города.

Самопрезентация кандидатов в мэры началась в 10:00. Первым перед комиссией выступил Алексей Орлов. В зал, где кандидаты представляют свою программу, многочисленных журналистов не пускали. На вопросы прессы кандидаты в мэры отвечали, выйдя из зала.

По словам Алексея Орлова, в основу его программы легли наработки авторов стратегического плана развития Екатеринбурга, заложенные еще 2002 году (тогда уральской столицей руководил Аркадий Чернецкий).

- Мы, конечно же, будем двигаться в развитии города, сверяя позиции с задачами, которые ставит президент России, - уточнил врио главы Екатеринбурга.

В программу, которую Алексей Орлов представил членам комиссии, вошли пять основных направлений: «Екатеринбург — центр мировых коммуникаций и центр деловых активностей», «Екатеринбург — город новых архитектурных решений». Еще одним направлением является развитие экономики, а также создание «умного города». Еще одно направление Алексей Орлов назвал так: «Екатеринбург — город добра и соучастия».

- Добро - это те общественные процессы, которые происходят в городе. Соучастие, например, проявляет наш уральский бизнес, который помогает развиваться городу, - считает Алексей Орлов.- Мы намерены и дальше развивать отношения с крупными компаниями, чтобы создать здоровую конкуренцию при строительстве зданий. Нам нужны новые точки притяжения.

Также врио главы Екатеринбурга заявил, что необходимо продолжать реновацию старых кварталов и создавать новое жилое пространство.

Алексей Орлов уточнил, что некоторых кандидатов на пост он мэра знает лично. В случае если кресло градоначальника достанется ему, чиновник не исключил, что кого-то из претендентов войдет в его команду.