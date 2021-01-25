Заявились студенты, политики и защитники скверов: в Екатеринбурге решают, кто станет следующим мэром

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга пройдет 1 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто станет новым мэром Екатеринбурга - вопрос не праздный. После того, как Александр Высокинский ушел с этого поста, на вакантную должность был объявлен конкурс. Поучаствовать в нем могли все желающие. Главное, чтобы это были граждане Российской Федерации не моложе 21 года без ограничений пассивного избирательного права (то есть дееспособные и не содержащиеся в местах лишения свободы, - Ред.).

Для этого только надо было собрать папку с документами и принести ее с 11 по 22 января в городскую Думу Екатеринбурга. Среди них: заявление, согласие на обработку персональных данных, а также копии страниц паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справка, о наличии или отсутствии судимости.

В прошлую пятницу городская Дума Екатеринбурга закончила принимать документы от желающих. За десять дней к ним поступило 44 заявки. Во вторник, 26 января, конкурсная комиссия начнет вскрывать конверты, чтобы сформировать список претендентов. А уже 1 февраля с теми, кто правильно оформил документы и подходит под требования, комиссия проведет собеседование, чтобы отобрать ключевых кандидатов, из числа которых главу города выберут уже депутаты Гордумы.

И хотя имена 44 претендентов держатся в тайне, некоторые из них уже успели заявить о том, что они подали документы. Ниже мы рассказываем, чем они известны, и что планируют сделать на должности главы Екатеринбурга.

ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Кадровые перестановки в мэрии произошли перед Новым годом. Александр Высокинский подал в отставку 22 декабря и ушел на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. На место временно исполняющего обязанности мэра был назначен Алексей Орлов. Последний занимал ту должность, которую занял Высокинский. Можно сказать, что чиновники просто поменялись местами.

Алексей Орлов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для чего мэра Александра Высокинского и заместителя губернатора Алексея Орлова поменяли местами? Самый простой ответ – губернатору крайне необходимо иметь под рукой предельно лояльного, зависимого, исполнительного от его воли главу города, - считает политолог Сергей Мошкин. – Это мечта была фактически всех губернаторов. Этого хотел Эдуард Россель, воюя с Аркадием Чернецким, этого хотел Александр Мишарин, которому удалось убрать Чернецкого с поста мэра. Одна единственная цель – поставить город под экономический, финансовый, бюджетный ну и соответственно политический контроль. Именно по этой причине Евгений Куйвашев командировал в свое время сюда Александра Высокинского. Надо понимать, что у Евгения Куйвашева «скамейка запасных» не так велика. Высокинский вырос, состоялся как чиновник именно в стенах мэрии, поэтому на тот момент для Куйвашева это была самая подходящая кандидатура. Но потом, спустя два с небольшим года, как мне показалось, он разочаровался в Александре Высокинском и его способностях. С одной стороны были очевидные публичные ляпы, которые косвенно проходились и по самому губернатору. С другой стороны Высокинский начал выказывать некую самостоятельность, апеллируя за поддержкой к полпреду – тогда еще Николаю Цуканову – что крайне не понравилось губернатору. В общем «черные метки» копились. И поэтому, как мне представляется, полюбовно решились сделать такую рокировку – Высокинский возвращается в правительство, а на его место приходит другой предельно лояльный, проверенный в совместной работе с губернатором Алексей Орлов.

Документы на участие в конкурсе Алексей Орлов подал в предпоследний день приема заявок. Свою программу он пообещал представить во время конкурса. Но в пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что Орлов сделает упор на строительстве дорог и социальных объектов.

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ ЮРИЙ ШУМКОВ

Юрия Шумков известен уральцам, как бессменный ведущий рубрики «Городской дозор» на канале Студия-41. В своей программе 60-летний ведущий рассказывает о коммунальных и потребительских проблемах, с которыми сталкиваются жители Екатеринбурга. Отсюда и основы для его программы. Например, решить проблему с уборкой снега в Екатеринбурге Шумков предлагает путем перекрытия центра города. А еще журналист планирует бороться за сохранение памятников архитектуры столицы Урала, и создание Клуба Дружбы для пожилых горожан. У Юрия Шумкова высшее математическое образование. Женат, есть дочь и 3-летний внук.

Юрий Шумков. Фото: 4 канал

БИЗНЕСМЕН ЕВГЕНИЙ ЛОСКУТОВ

Предприниматель и помощник бизнес-омбудсмена Свердловской области Евгений Лоскутов в своей программе среди прочего говорит о необходимости вернуть Екатеринбургу звание третьей столицы России. Он отмечает, что вопросы с ветхим жильем, комфортной городской средой, выделением мест в школах и детских садах можно решить благодаря привлечению инвестиций в город.

- Если бы я стал Главой города, то каждого инвестора, который готов вложить больше 1 млрд. руб. в экономику города я бы лично провел по всем кабинетам и добился реализации проекта, - написал на своей странице в Facebook Евгений Лоскутов. - Также нужно работать над привлечением средств из федерального и областного бюджета.

Евгений Лоскутов. Фото: социальные сети

ОБЩЕСТВЕННИК СЕРГЕЙ ТИУНОВ

Сергей Тиунов политический активист, который чаще всего проводит одиночные пикеты. А теперь еще и выступает против конкурсной процедуры назначения главы города. Тиунов агитировал горожан массово подавать документы на должность мэра, чтобы дискредитировать саму процедуру.

- Если на должность мэра выдвинется кандидат-екатеринбуржец, имеющий юридическое либо экономическое высшее образование и опыт руководящей работы – Евгению Куйвашеву будет невозможно объективно обосновать назначение своей креатуры Орлова, - считает Тиунов.

В своих речах Тиунов особенно напирает на то, что Алексей Орлов переехал к нам из Тюменской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым.

Сергей Тиунов. Фото: социальные сети

СТУДЕНТ ВИКТОР ВОРОЖЕЙКИН

Да-да… Именно студент биологического факультета УрФУ. В своей программе Виктор Ворожейкин говорит о необходимости сохранить архитектурный облик города, как столицы конструктивизма. Также выступает за расширение границ зеленых насаждений, обеспечение равных прав для всех социальных групп и субкультур города, и за то, чтобы туризм в городе развивался за счет уличного искусства. Согласно его программе, Екатеринбург должен стать музыкальной столицей России.

Виктор Ворожейкин. Фото: социальные сети

ОБЩЕСТВЕННИЦА АННА БАЛТИНА

Основательницу сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину еще в 2019 году обвиняли в организации акции в защиту сквера у Театра драмы, которая вылились в почти недельное противостояние. (Речь идет о протестах по поводу строительства храма Святой Екатерины - Прим. Ред.) Суд тогда оштрафовал ее на 20 тысяч рублей...

Но то дела давно минувших дел. В настоящее время Балтина подает документы на должность главы города и говорит о необходимости прописать градостроительные регламенты.

- Сегодняшние ПЗЗ (правила землепользования и застройки, - Прим. Ред.) никак не регламентируют застройку, ее внешний вид и объемно - пространственные характеристики, они написаны очень крупным помолом, - написала Анна Балтина на своей странице в Facebook.

Анна Балтина. Фото: социальные сети

ОБЩЕСТВЕННИК АЛЕКСАНДР КУДЕЛЬКИН

Общественник Александр Куделькин объявил, что планирует стать мэром Екатеринбурга на один год, чтобы добиваться всеобщих выборов мэра города. Также за это время хочет сделать механизм учета интересов жителей перед застройщиками и сократить в два раза выделение средств на ежегодное содержание чиновников.

Александр Куделькин. Фото: социальные сети

ПРОВОДНИК НАЙИМ БАБАЕВ

Проводник на железной дороге Найим Бабаев активист от КПРФ. В своей программе говорит о необходимости расширить полномочия профсоюзных организаций, а также создать интернет-ресурс и общественный совет рабочих города для общественного контроля над работодателями.

Найим Бабаев. Фото: социальные сети

ДИРЕКТОР МАРИЯ ШТАНЬ

Мария Штань – директор компании, специализирующейся на создании газонов. Ее компания занималась благоустройством парка «Зеленая роща». В ноябре, когда парк открылся, обвиняла горожан в краже газона и порче насаждений.

- Готова через конкурс донести до власти то, что наболело у екатеринбуржцев, - написала Мария Штань на своей странице в Facebook. - Чтобы потом никто не говорил, что мы ничего не предлагаем и ничего не хотим. Хотим, предлагаем и знаем, что делать.

Мария Штань. Фото: социальные сети

МИХАИЛ ЗУБАРЕВ

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев.

- Я много раз и от разных людей слышал мысль: «Раз выборы не прямые, то все уже решено. Проведут своего удобного человека, а на жителей никто не обратит внимания». Может быть, выдвижение моей кандидатуры я где-то бессознательно посчитал противовесом этим словам, - объяснил свое выдвижение Михаил Зубарев на странице в Facebook.

Михаил Зубарев. Фото: социальные сети

СТУДЕНТКА КРИСТИНА КУЗНЕЦОВА

Еще одной студенткой, которая подала документы на участие в конкурсе, оказалась 21-летняя Кристина Кузнецова. Причем, девушке только-только исполнился 21 год. Кристина изучает педагогику дополнительного образования.

О том, что она будет участвовать в конкурсе, девушка рассказала в сториз на своей странице в Instagram. На вопрос журналиста «КП» о том, с какой программой Кристина подает документы, девушка лишь отмахнулась:

- Обратитесь к моему помощнику…

Кристина Кузнецова. Фото: социальные сети

ДМИТРИЙ НОЖЕНКО

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко говорит об участии в конкурсе, как о возможности оценить свой опыт.

- Своим участием в конкурсе хочу, в том числе, подчеркнуть важную роль глав районов как ключевого звена общегородского хозяйства и управления», - написал Дмитрий Ноженко на своей странице в Facebook.

Отмечает, что особого внимания требуют развитие сети образовательных учреждений, внедрение цифровых сервисов и новых технологий, а также благоустройство.