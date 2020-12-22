Исполняющим обязанности градоначальника уральской столицы назначили вице-мэра Алексея Орлова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга официально подал в отставку. Сегодня утром чиновник написал заявление об увольнении на имя спикера гордумы Игоря Володина. В документе указано, что Высокинский покидает занимаемый пост в связи с переходом на работу в правительство Свердловской области.

Фото: экс-депутат гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев

Ожидается, что он займет пост первого заместителя губернатора региона. Таким образом, он займет место Алексея Орлова, который в ближайшее время станет новым мэром уральской столицы.

Рокировка произошла накануне ежегодной пресс-конференции губернатора. Фото: ДИП

Отметим, что накануне прошла трехсторонняя встреча губернатора Евгения Куйвашева с Высокинским и Орловым, на которой участники обсудили свои задачи на новых должностях. Глава Среднего Урала заявил, что работа, которой займутся участники встречи, нуждается в перенастройке и перегруппировке сил.

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