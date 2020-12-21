Официально: Александр Высокинский назначил Алексея Орлова своим замом

Глава Екатеринбурга уже представил своего заместителя мэрии. Фото: Екатеринбург. РФ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своим первым заместителем Алексея Орлова. До недавнего времени последний занимал пост первого заместителя губернатора области.

Кадровое решение глава Екатеринбурга озвучил на оперативном совещании в понедельник, 21 декабря, там же он представил своего нового заместителя.

- Коллеги, я подписал постановление о назначении моим первым заместителем Алексея Валерьевича Орлова – прошу любить и жаловать. Ранее занимавший эту должность Александр Анатольевич Ковальчик назначен руководителем аппарата администрации города Екатеринбурга, - приводит слова Александра Высокинского пресс-служба мэрии уральской столицы.

После совещания Александр Высокинский прокомментировал кадровое назначение. Он заявил, что Алексея Орлова на поприще городской экономики и развития муниципалитета ждут "большие, серьезные успехи".

- Перед нами стоит общая задача – подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм. Все решения приняты, поэтому будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их, - прокомментировал свое назначение Алексей Орлов.

Как рассказывал "КП-Екатеринбург" осведомленный источник, согласно планам рокировки во властных кругах, в ближайшее время Александр Высокинский покинет свой пост. Предполагается, что он станет заместителем губернатора, а Алексей Орлов, которого уже официально представили, как первого зама главы города, займет пост градоначальника.